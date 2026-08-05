UFC-Rangliste aktualisiert: Drei Usbeken vertreten

Die UFC hat ihre Meta-Ranglisten in allen Gewichtsklassen aktualisiert. In der neuen Liste behaupten sich weiterhin drei usbekische Kämpfer aus der Promotion – Ramazon Temirov, Nursulton Ro‘ziboyev und Bogdan Guskov ihre Plätze.

Die Aktualisierung zeigt zwei unterschiedliche Entwicklungen: Temirov und Ro‘ziboyev rücken dem Titelkampf immer näher, während Guskov nach seiner jüngsten Niederlage einen Platz zurückfiel.

Ramazon Temirov bleibt auf Platz sieben

Ramazon Temirov behauptete seinen siebten Platz im Fliegengewicht.

Der usbekische Kämpfer besiegte den früheren Titelherausforderer Steve Erceg beim UFC-Turnier in Abu Dhabi am 25. Juli durch technischen K.-o. in der ersten Runde. Der Ringrichter brach den Kampf nach 4 Minuten und 21 Sekunden ab. Es war Temirovs dritter UFC-Sieg.

Der überzeugende Sieg gegen Erceg stärkte Temirovs Position in der Gewichtsklasse deutlich. Besonders wertvoll wird das Ergebnis dadurch, dass der Australier zuvor um den UFC-Titel gekämpft hatte.

Temirov gehört nun zu den Top sieben. Ein weiterer Sieg könnte ihn noch näher an die Titelanwärter heranbringen.

Ro‘ziboyev steigt um einen Platz

Für Nursulton Ro‘ziboyev brachte die aktualisierte Rangliste eine positive Veränderung. Der usbekische Mixed-Martial-Arts-Kämpfer stieg im Mittelgewicht um einen Platz auf Rang 14.

Ro‘ziboyev gewann seinen letzten Kampf am 27. Juni in Baku gegen Andrey Pulyaev. Nach offiziellen UFC-Angaben wird Michael Page sein nächster Gegner sein. Der Kampf ist für den 5. September geplant.

Der Kampf gegen Page könnte zu den wichtigsten Prüfungen in Ro‘ziboyevs Karriere gehören. Ein Sieg gegen den erfahrenen Briten mit seinem ungewöhnlichen Kampfstil würde den Usbeken näher an die Top 10 der Gewichtsklasse bringen.

Guskov fällt nach jüngster Niederlage zurück

Bogdan Guskov, der im Halbschwergewicht antritt, fiel von Platz neun auf Rang zehn zurück.

Am 25. Juli trat er in Abu Dhabi im Hauptkampf des Turniers gegen Magomed Ankalaev an. Guskov nahm den Kampf kurzfristig an und leistete dem früheren Champion bis zur fünften Runde Widerstand, verlor jedoch nach 2 Minuten und 41 Sekunden durch technischen K.-o.

Trotz des Rückfalls um einen Platz bleibt Guskov in den Top 10 des Halbschwergewichts. Über fünf Runden gegen einen Spitzengegner wie Ankalaev gekämpft zu haben, war ein wichtiger Entwicklungsschritt für ihn.

Guskov braucht nun im nächsten Kampf einen Sieg, um seine Position in der Rangliste wiederherzustellen.

Wie wird die Meta-Rangliste berechnet?

Die UFC und Meta stellten das neue Ranglistensystem am 22. Juni 2026 vor. Anstelle traditioneller Journalistenstimmen basiert es auf einem mathematischen Modell, das sich an den Kampfergebnissen orientiert.

Das System berücksichtigt insbesondere folgende Faktoren:

— gegen welchen Gegner der Kämpfer angetreten ist;

— die Art des Sieges oder der Niederlage;

— wie überzeugend das Ergebnis war;

— wann der Kampf stattfand;

— die Aktivität des Sportlers oder eine längere Pause.

So bringt ein vorzeitiger Sieg gegen einen hochplatzierten Gegner mehr Punkte als ein gewöhnlicher Erfolg gegen einen niedriger eingestuften Kämpfer. Die Werte von Athleten, die lange nicht gekämpft haben, können allmählich sinken. Die Ranglisten werden nach jedem UFC-Turnier automatisch aktualisiert.

Drei Kämpfer, drei unterschiedliche Aufgaben

Nach der neuen Rangliste zeichnen sich auch für die usbekischen Kämpfer unterschiedliche Aufgaben ab.

Ramazon Temirov hat die Möglichkeit, als Nächstes gegen einen weiteren Topgegner anzutreten und in den Titelkampf einzusteigen. Für Nursulton Ro‘ziboyev könnte der Kampf gegen Michael Page die Tür zu den Top 10 öffnen.

Bogdan Guskov muss dagegen nach der Niederlage gegen Ankalaev auf die Siegerstraße zurückkehren und seinen Platz in den Top 10 festigen.

Das beste Ergebnis gehört derzeit Temirov, der in seiner Gewichtsklasse auf Platz sieben steht. Dass jedoch alle drei Athleten in der Rangliste vertreten sind, zeigt, dass die usbekische MMA-Schule ihre Position in der UFC zunehmend stärkt. Hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren und teilt den Artikel auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken mit Sportfans!