Anstoßzeiten für das Viertelfinale des Usbekistan-Pokals bekannt gegeben

Die Usbekische Professionelle Fußballliga (PFL) hat offiziell die Anstoßzeiten und den genauen Spielplan für die Viertelfinalrunde des nationalen Fußballpokals bestätigt. Die Spiele dieser wichtigen Phase des Wettbewerbs am 20. und 21. Oktober stattfinden.

Das Viertelfinale stößt auf großes Interesse, da es den Fans nicht nur die prinzipiellen Duelle der Superliga-Spitzenreiter bietet, sondern auch die sensationelle Teilnahme von Vertretern der unteren Ligen.

Vier Paarungen, zwei Tage Fußballfest

Dem Kalender zufolge finden am ersten Tag drei Spiele statt, am zweiten Tag folgt die letzte Partie, die den Namen des letzten Halbfinalisten ermittelt:

20. Oktober (Dienstag):

18:30 | AGMK — Guliston In Olmaliq tritt der Vertreter der Ersten Liga aus Sirdaryo an, um für eine große Sensation zu sorgen;

19:00 | Sogdiana — Andijon Ein intensiver Kampf zwischen den Teams aus dem Tal und der Oasenregion in Jizzax;

19:00 | Neftchi — Lokomotiv Eines der zentralsten und spannendsten Spiele der Runde, bei dem zwei erfahrene Klubs um das Ticket für das Halbfinale kämpfen.

21. Oktober (Mittwoch):

19:00 | Navbahor — G‘azalkent In der Begegnung in Namangan werden die „Falken“ vor den Augen ihrer Fans von G‘azalkent auf die Probe gestellt.

Viertelfinal-Intrige: Der Mut der Underdogs

Die diesjährige Pokalsaison bleibt durch eine Reihe unerwarteter Ergebnisse in Erinnerung:

Der Heldenmut von Guliston: Die Schützlinge von Abbos Ergashev, die in der Ersten Liga spielen, haben starke Gegner ausgeschaltet und das Viertelfinale erreicht. Das Spiel in Olmaliq wird eine echte historische Prüfung für das Team aus Sirdaryo;

Das Duell zwischen Neftchi und Lokomotiv: Das Aufeinandertreffen zweier namhafter Granden des nationalen Fußballs verspricht das Highlight des Wettbewerbs zu werden – für beide Seiten ist der Gewinn des Pokals eines der Hauptziele der Saison;

Druck an der Schwelle zum Halbfinale: Das Play-off-System, das aus einem einzigen Spiel besteht, verzeiht keine Fehler, was in jeder Minute Intensität und offensiven Fußball garantiert.

Die Namen der vier stärksten Mannschaften des Landes werden am Ende dieser zwei dramatischen Spieltage feststehen.