«Die Sensation ist beendet»: AGMK besiegt Guliston und zieht ins Halbfinale des Usbekistan-Pokals ein

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«Die Sensation ist beendet»: AGMK besiegt Guliston und zieht ins Halbfinale des Usbekistan-Pokals ein

Die Viertelfinalspiele des Usbekistan-Pokals im Fußball haben begonnen. Im ersten Duell der Runde der letzten Acht empfing das Team aus Olmaliq, AGMK , das auf den Verein «Guliston» traf, die Überraschungsmannschaft des Turniers.

In einer hart umkämpften Partie zeigten die Schützlinge von Mirjalol Qosimov ihre spielerische Klasse und Erfahrung, sicherten sich einen souveränen 2:0-Sieg und zogen als erste Mannschaft ins Halbfinale ein.

Die zweite Halbzeit entschied über das Schicksal des Spiels

Während die erste Halbzeit von ausgeglichenem Kampf und der stabilen Defensive der Gäste aus Sirdaryo geprägt war, nutzte Olmaliq nach der Pause seine Chancen effizient:

  • Führungstreffer durch Ivan Peshich: In der 53. Minute erzielte der erfahrene Legionär von AGMK, Ivan Peshich, das Führungstor — 1:0;

  • Die Entscheidung durch Nodir Abdurazzoqov: In der 77. Minute traf Nodirbek Abdurazzoqov zum zweiten Mal für Olmaliq und beendete damit praktisch alle Hoffnungen auf ein Comeback — 2:0;

  • Der Siegeszug von «Guliston» endet: Das engagierte Team von «Guliston», das in der laufenden Pokalsaison für mehrere Sensationen gesorgt hatte, beendete seinen Lauf im Viertelfinale.

Spielbericht: Aufstellungen und wichtige Statistiken

Usbekistan-Pokal. Viertelfinale

AGMK — «Guliston» 2:0

Tore: Ivan Peshich (53.), Nodirbek Abdurazzoqov (77.).

  • AGMK: 23. Hamidullo Abdunabiyev, 6. Avazbek O‘lmasaliyev, 19. Axmadullo Muqumjonov, 44. Abror Karimov, 8. Abubakr Rizo Turdialiyev, 9. Aziz Xolmurodov (21. Hazratjon Tursunqulov, 82.), 17. Nodirbek Abdurazzoqov (26. Faridjon Abdullayev, 82.), 4. Mirjamol Qosimov (28. Arihiro Sentoku, 62.), 5. Giorgi Papava (30. Abror Sarimsoqov, 87.), 88. Siavash Haqnazariy, 77. Ivan Peshich (27. Urosh Koyich, 62.).

  • «Guliston»: 12. Sarvar Husanov, 5. Ozod Rajabov, 17. Ixtiyor Toshpo‘latov, 11. Azamat Abduhalilov, 19. Shahzodbek G‘ofurbekov, 23. Turdibek Omonov, 8. Bunyod Shodiyev, 9. Alisher Sobirjonov (30. Jasurbek Saydazimov, 87.), 26. Javohir Ne’matullayev, 20. Abdulaziz Ne’matov (22. Azimjon Mamatqulov, 56.), 10. Shoxnazar Norbekov (15. Behruz Abdullayev, 36.).

  • Gelbe Karten: Abror Karimov (49.), Urosh Koyich (89.).

Olmaliq kämpft nun im Halbfinale des Usbekistan-Pokals gegen den Sieger eines anderen Viertelfinals um den Einzug ins Endspiel.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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