Abbos Fayzullayev enthüllt das Geheimnis des Sieges gegen den Iran: Eine Analyse des Teamgeistes

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Abbos Fayzullayev enthüllt das Geheimnis des Sieges gegen den Iran: Eine Analyse des Teamgeistes

Nach dem sensationellen 3:1-Sieg der usbekischen Nationalmannschaft gegen den Iran im Istiqlol-Stadion in Fergana trat Abbos Fayzullayev, der strahlende Star der Nationalmannschaft und des ZSKA Moskau, vor die Journalisten. Der junge Spielmacher, der während der gesamten Begegnung durch unermüdlichen Einsatz, schnelle Dribblings und ständigen Druck auf die gegnerische Abwehr glänzte, äußerte sich in einem aufrichtigen Interview nach dem Spiel zum Applaus der Fans: «Es war ein sehr schwieriges Spiel. Ein großes Dankeschön an die Tausenden Fans, die ins Stadion gekommen sind; sie haben in Fergana eine fantastische und hitzige Atmosphäre geschaffen! Beide Mannschaften hatten gute Möglichkeiten, Tore zu erzielen. In manchen Situationen waren wir überlegen, in anderen der Gegner. Aber ich denke, dass unser Sieg am Ende alle unsere Landsleute glücklich gemacht hat.».

Auf die interessanteste Frage der Journalisten — «Was ist das Geheimnis dafür, dass Usbekistan den kontinentalen Giganten Iran nun zum dritten Mal besiegt hat?» antwortete Fayzullayev mit einer tiefgründigen philosophischen Antwort, die eine neue Ära des usbekischen Fußballs einläutet: «Im usbekischen Fußball ist derzeit eine sehr gute Zeit angebrochen. Sicher, es gab auch früher starke Phasen in unserem Land, aber damals hat vielleicht etwas gefehlt. Dieser Sieg ist das Ergebnis davon, dass wir auf dem Platz als eine geschlossene Einheit agiert haben!». Diese Aussage verdeutlicht nicht nur den Triumph in Fergana, sondern auch die Essenz der mentalen und taktischen Veränderungen im gesamten usbekischen Fußball.

Was war also dieser «geheimnisvolle Faktor», der unserer Nationalmannschaft früher fehlte? Wie hat Abbos Fayzullayev mit der neuen Generation diesen psychologischen Vorteil gegenüber dem Iran erlangt, und zu welchen Höhen wird dieses «goldene Zeitalter» unseren nationalen Fußball noch führen?

«Die Atmosphäre in Fergana, der dritte Sieg gegen den Iran und die neue Generation»: 5 Kernpunkte aus dem Interview von Abbos Fayzullayev

Die wichtigsten Fakten und Gedanken aus der Aussage des Nationalspielers:

  • «Super-Atmosphäre in Fergana»: Fayzullayev dankte den Fans, die die Istiqlol-Arena füllten, und betonte, dass ihre Unterstützung eine große Kraft für den Sieg war;

  • Das Phänomen des dritten Sieges gegen den Iran: Der Iran, der als prinzipieller und unangenehmster Gegner gilt, wurde zum dritten Mal in Folge in die Knie gezwungen;

  • «Früher hat uns etwas gefehlt»: Abbos betonte, dass auch frühere Generationen talentiert waren, aber erst heute der Siegergeist und die Geschlossenheit entstanden sind;

  • Das Ergebnis der mannschaftlichen Geschlossenheit: Der Sieg gegen den Iran war kein Produkt individueller Klasse, sondern das Ergebnis der Einheit jedes Spielers auf dem Platz für ein gemeinsames Ziel;

  • Die «gute Ära» des usbekischen Fußballs: Der junge Anführer erkannte an, dass der Fußball des Landes derzeit eine der stärksten und zuversichtlichsten Phasen seiner Geschichte durchlebt.

Usbekistan gegen Iran: Ein Vergleich zwischen den Hindernissen der Vergangenheit und den heutigen Siegen

Analyse des Kräfteverhältnisses zwischen dem Iran in der Vergangenheit und heute:

Indikatoren und Aspekte

Vergangene Ären (Katanec und davor)

Die von Abbos Fayzullayev erwähnte «Neue Ära»

Psychologische Einstellung gegen den Iran

Angst, Vorsicht, defensives Mauern

Kampf auf Augenhöhe, offenes Pressing und fester Siegesglaube

Ergebnisse der direkten Duelle

Unentschieden und Niederlagen in den letzten Minuten

Zum 3. Mal besiegt

Mannschaftsstruktur

Abhängigkeit von einzelnen Stars (Individualspiel)

Geschlossenes Agieren in Abwehr und Angriff als Team

Spielerniveau und Legionäre

Lokale Meisterschaft und Basis der asiatischen Clubs

Erfahrung aus europäischen Top-Ligen (ZSKA, Frankreich usw.)

Fans und Stadionfaktor

Sorge vor Erfolglosigkeit

Eine Welle beispiellosen Vertrauens und nationaler Einheit wie in Fergana

Fußballexpertise und Analyse: Warum ist Fayzullayevs Aussage, dass eine «gute Ära gekommen ist», wahr?

Fazit von internationalen Fußballkommentatoren, Sportsoziologen und Trainern:

  • Antwort auf die Frage «Was hat früher gefehlt?»: In der Vergangenheit hatte der usbekische Fußball große Talente wie Mirjalol Qosimov, Maksim Shatskix oder Server Jeparov, aber es fehlte an Infrastruktur, psychischer Widerstandsfähigkeit und taktischem Niveau auf europäischem Niveau; die heutige Generation wurde von klein auf (U-20 Asienmeisterschaft, Olympia 2024, WM-Qualifikation) mit Siegermentalität erzogen;

  • Fayzullayev — Anführer der neuen Generation: Abbos' Furchtlosigkeit auf dem Platz, sein Respekt vor den Namen der Gegner (Beiranvand, Taremi, Azmoun) und seine schnellen Entscheidungen am Ball geben der gesamten Mannschaft einen mentalen Vorteil; er ist das neue Gesicht des modernen usbekischen Fußballers;

  • Das vollständige Verschwinden des «Iran-Komplexes»: Über viele Jahre war der Iran für uns eine «unüberwindbare Mauer»; sie dreimal zu besiegen bedeutet, dass der usbekische Fußball in Asien kein «Verfolger» mehr ist, sondern ein «führender Gigant»;

  • Harmonie von Katanec und Geschlossenheit: Dass Fayzullayev sagt, «wir haben als ganze Mannschaft gespielt», bestätigt, dass die Anforderungen von Katanec (Team-Pressing, Disziplin) von den Spielern voll angenommen wurden und in der Kabine eine echte familiäre Atmosphäre herrscht.

Diese aufrichtigen Worte von Abbos Fayzullayev beweisen, dass die usbekische Nationalmannschaft die glänzendsten Seiten ihrer Geschichte schreibt und das Podium des Kontinentalpokals in greifbarer Nähe liegt.

Was glauben Sie, hat unseren früheren Nationalmannschaften gefehlt, um Giganten wie den Iran zu schlagen – körperliche Fitness oder psychologisches Selbstvertrauen? Wie bewerten Sie persönlich den 3. Sieg der heutigen Generation gegen den Iran? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Analyse über den strahlenden Star unserer Nationalmannschaft mit allen Fußballfans!

Abbos FayzullayevUsbekische NationalmannschaftIstiqlol-Stadion FerganaIranFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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