Im Rahmen des 29. Spieltags der Major League Soccer (MLS) Inter Miami empfing zu Hause New York City Die Begegnung verlief unter der vollständigen Kontrolle der Gastgeber und endete mit einem 2:0 souveränen Sieg.

Der Kapitän aus Miami, Lionel Messi, spielte die vollen 90 Minuten durch, lieferte eine weitere Torvorlage und trug maßgeblich zum Erfolg seines Teams bei.

Das Schicksal des Spiels wurde bereits in der ersten Halbzeit besiegelt

Die Partie begann von den ersten Minuten an mit stürmischen Angriffen von Inter Miami:

Berterames frühes Tor: Bereits in der 20. Minute eröffnete der aktive Berterame den Torreigen (1:0);

Zusammenarbeit zwischen Messi und de Paul: In der fünften Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45+5) verwertete Rodrigo de Paul ein präzises Zuspiel von Lionel Messi und baute die Führung aus (2:0);

Elfmeter-Drama in der Schlussphase: In der 90+7. Minute konnte der New Yorker Spieler Fernandes einen Elfmeter nicht verwandeln, wodurch die Gäste die Chance auf den Anschlusstreffer vergaben.

Aufstellungen und Star-Ensemble

Der Verein aus Miami trat mit einer hochkarätigen Startelf an:

Startaufstellung: Callender, Luján, Casemiro, Michael, Reguilón (Caicedo, 74.), de Paul, Ayala (Fray, 90.), Galarza (Segovia, 65.), Berterame (Filippi, 75.), Messi, Suárez;

Aktivität von Casemiro und Suárez: Casemiro in der Defensive und Luis Suárez im Angriff standen in der Startelf und sorgten für ein ausgewogenes Spiel der Mannschaft.

Tabellensituation

Nach diesem Sieg stellt sich die Situation in der Tabelle wie folgt dar:

Inter Miami auf Platz 3: Mit den gewonnenen 3 Punkten hat das Team aus Miami sein Konto auf 52 Punkte erhöht und belegt den 3. Platz in der Gesamttabelle. Der Rückstand auf den Tabellenführer Nashville beträgt 14 Punkte;

New York City bleibt im Tabellenkeller: Das unterlegene Team aus New York verharrt mit 33 Punkten auf dem 21. Platz der Liga.

Unter der Führung von Lionel Messi zeigt Inter Miami vor der entscheidenden Saisonphase eine überzeugende Leistung und strebt entschlossen in Richtung Playoffs.