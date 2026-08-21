Fabio Capello: Inter hat keine Rivalen, Milan und Juventus müssen sich auf die Europa League konzentrieren

Fabio Capello, einer der legendären Trainer des italienischen Fußballs, äußerte sich zur aktuellen Serie-A-Saison, zur Transferpolitik der Spitzenklubs und zum Titelrennen. Seiner Ansicht nach gibt es in der heimischen Liga derzeit kein Team, das Inter Paroli bieten kann. Wie Goal.com berichtet, ging der Experte auch auf die Chancen der Topklubs in den europäischen Wettbewerben ein. Goal.com berichtet darüber.

Nach Ansicht Capellos haben die jüngsten Maßnahmen zur Verstärkung des Kaders Inters Chancen weiter erhöht. Insbesondere hat der neue Mittelfeldspieler die körperlichen Defizite und die Charakterfrage im Kader vollständig behoben. Laut dem erfahrenen Trainer sieht auf dem Papier alles perfekt aus, und dieser Transfer war das ideale letzte Puzzleteil. Dennoch müsse man die Anpassung des Spielers an seine neue Mannschaft abwarten.

Das Kräfteverhältnis in der Serie A und die Verfolger

Inters Mittelfeld ist derzeit sehr stark und tief besetzt. Von Spielern wie Zielinski, Sucic und Stankovic wird erwartet, dass sie der Mannschaft im Laufe der Saison großen Nutzen bringen. Capello betonte, dass Inter in Spielen, die theoretisch einfach wirken, nicht die Konzentration verlieren dürfe. Auf dem Papier gebe es für Inter keine Rivalen.

Unter den Verfolgern gilt die unveränderte Roma als am besten vorbereitet. Napoli befindet sich auf Augenhöhe mit dem Klub aus Rom, doch entscheidend wird sein, wie schnell sich die Mannschaft an die Anforderungen von Massimiliano Allegri anpasst. Auch Juventus arbeitet sich allmählich voran, während Milans neues Projekt die richtige Richtung einschlägt. Das Saisonergebnis wird davon abhängen, wie gut der Trainer seine Ideen in den Köpfen der Spieler verankern kann.

Ziele in der Europa League

Fabio Capello zufolge stehen Italiens Spitzenklubs auch auf internationaler Bühne vor großen Aufgaben. Er machte insbesondere keinen Hehl daraus, dass er von Teams wie Juventus und Milan große Erfolge in der Europa League erwartet.

Nach Einschätzung des Experten ist es, sofern die Auslosung es zulässt, sogar möglich, dass die beiden italienischen Klubs in einem direkten Duell im Finale aufeinandertreffen. Deshalb muss der Pokalsieg in diesem Wettbewerb für beide Teams zum wichtigsten Saisonziel werden.