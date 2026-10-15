St. Truiden – Iberia 1999: Aufstellungen und Live-Ticker

Das Spiel zwischen St. Truiden und Iberia 1999 im Rahmen der Conference League beginnt am 16. Oktober um 00:00 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Live-Ticker aktualisiert.

Startaufstellung St. Truiden: 16. Kokubo L., 9. Bazdar S., 18. Ishivatari N., 11. Mbuku N., 14. Merlen R., 26. Musliu V., 23. Pupe J., 10. Sebaui I., 8. Sissako A., 5. Taniguchi S. (Kapitän), 60. Vanwesemael R.

Cheftrainer St. Truiden: De Meyer F.

Startaufstellung Iberia 1999: 31. Makaridze G., 25. Amisulashvili A., 3. Chanchar P., 6. Dadiani N., 9. Dzaganiya A., 5. Djinjolava J. (Kapitän), 8. Kardava B., 18. Lukas Kafe, 10. Nachkebia Z., 4. Selimovich V., 19. Sixarulashvili N.

Cheftrainer Iberia 1999: Demchenko A.