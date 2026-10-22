Iberia 1999 – Mjällby: Aufstellungen und Live-Ticker

79 Giorgi Kobuladze (Iberia 1999) sieht die gelbe Karte.

77 Aki Samuelsen (Mjällby) nimmt ein geniales Zuspiel an und läuft allein auf den Torhüter zu. Er schießt flach ins rechte Eck, aber Giorgi Makaridze pariert den Ball mit einer großartigen Parade.

77 Ian Hoffmann (Mjallby) schlägt eine Flanke in den Strafraum. Leider klären die gegnerischen Abwehrspieler die Hereingabe mühelos und erobern den Ball.

75 Mjällby baut den Angriff geduldig auf, um die Abwehr zu knacken.

72 Auswechslung. Zviad Naskebia verlässt den Platz, für ihn kommt Giorgi Kutsia (Iberia 1999).

72 7:17 – Statistik der Torschüsse.

70 Aki Samuelsen (Mjällby) führt den Eckstoß aus, aber ein Verteidiger blockt den Ball ab.

69 Olle Lindberg (Mjällby) zieht aus der Distanz ab, doch sein wuchtiger Schuss wird von einem Verteidiger abgeblockt. Es gibt Eckball. Mjällby bekommt eine Chance.

67 Ein Mjällby-Spieler war frei vor dem Tor, aber der Verteidiger brachte ihn im Strafraum zu Fall. Das hätte ein Elfmeter sein können, aber der Schiedsrichter sagt nein! Das Spiel läuft weiter.

65 Der Schiedsrichter hat Zeit für den Wechsel nachgespielt. Mads Enggaard kommt für Victor Gustafson (Mjällby) ins Spiel.

65 Es gibt einen Wechsel. William Granath verlässt den Platz und Andreas Brännström gibt Max Nielsen (Mjällby) letzte taktische Anweisungen.

63 Auswechslung. Lucas Café hat alles gegeben und wird durch Jean-Marc Tiboué (Iberia 1999) ersetzt.

62 Jesper Gustavsson (Mjällby) sieht für ein Foul von vorhin die Gelbe Karte vom Schiedsrichter.

61 Auswechslung. Lucas Caffey hat sein bestes Spiel gemacht und wurde durch Jean-Marc Thibouet (Iberia 1999) ersetzt.

60 Schemali-Giorgi Dschindscholawa (Iberia 1999) ließ dem Schiedsrichter keine andere Wahl, als ihm die Gelbe Karte zu zeigen.

58 Aki Samuelsen (Mjällby) schlug eine gefährliche Ecke, aber keiner seiner Mitspieler konnte höher springen als die Verteidiger.

57 Jacob Bergström (Mjällby) schießt aus kurzer Distanz, aber der Ball prallt von der Latte ab!

55 Schemali-Giorgi Dschindscholawa (Iberia 1999) übernimmt Verantwortung und legt sich den Ball schon zurecht.

55 Tor! Aleksandr Lundin war beim Elfmeter von Jemali-Giorgi Dschindscharawa (Iberia 1999) noch mit der Hand dran, konnte aber nicht verhindern, dass der Ball im unteren rechten Eck einschlug.

53 Lothar Dhondt William Granat (Mjällby) foult seinen Gegenspieler, Pfiff. Elfmeter für Iberia 1999!

52 Jacob Bergström (Mjällby) spielt einen tollen Pass auf Jesper Gustavsson, der den Ball jedoch an einen Verteidiger verliert.

50 Der Eckstoß wird von Aki Samuelsen (Mjällby) kurz ausgeführt.

50 Olle Lindberg (Mjällby) lässt die Gegenspieler stehen, aber der Verteidiger kann den Ball erobern. Mjällby holt eine Ecke heraus. Sie schicken viele Spieler in den Strafraum.

48 Die Spieler von Iberia 1999 kombinieren mit kurzen Pässen, um die gegnerische Abwehr zu knacken und einen schnellen Konter einzuleiten.

46 Lothar D'Hondt pfeift an und die zweite Halbzeit läuft.

45+1 Viktor Gustafson (Mjällby) wurde vom Schiedsrichter für ein Foul vor wenigen Augenblicken verwarnt.

45+2 Die erste Halbzeit des Spiels ist zu Ende.

45 Nikoloz Dadiani (Iberia 1999) strapazierte die Geduld von Schiedsrichter Lothar D'hondt und sah Gelb für sein früheres zu spät kommendes Foul.

45 1 Minute Nachspielzeit.

44 Viktor Gustafson (Mjällby) zieht gefährlich in den oberen Winkel ab, aber Giorgi Makaridze pariert glänzend und wehrt den Ball ab.

41 Zviad Nachkebia (Iberia 1999) führt den Eckstoß aus, aber der Ball landet auf dem Kopf eines Gegenspielers.

40 Das war einfach großartig! Dschemali-Giorgi Dschindscholawa (Iberia 1999) versuchte sein Glück mit einem wuchtigen Fernschuss, aber er traf nur die Latte! Ein klares Beispiel dafür, wenn das Glück nicht auf Ihrer Seite ist.

39 Nikoloz Dadiani (Iberia 1999) zieht aus der Distanz ab, aber sein Schuss wird geblockt. Der Schiedsrichter pfeift, Iberia 1999 bekommt eine Ecke.

38 Die Ecke von Aki Samuelsen (Mjällby) wird von der Abwehr geklärt.

37 Ian Hoffmann (Mjällby) schlägt den Ball hoch in den Strafraum, um einen Mitspieler zu finden, aber die Abwehrspieler können klären. Der Ball geht ins Aus, es gibt Eckstoß. Mjällby kann seine Offensivbemühungen fortsetzen.

36 Dschemali-Giorgi Dschindscholawa (Iberia 1999) hatte eine gute Chance aus der Distanz. Sein Schuss ging in die untere rechte Ecke, aber Aleksandre Lundin war wachsam und sicherte sich den Ball mühelos.

33 3:6 – das ist die Gesamtzahl der abgegebenen Torschüsse beider Teams.

30 Die Spieler von Mjällby kontrollieren den Ball mit kurzen Pässen. Sie warten darauf, dass sich Lücken in der Abwehr auftun.

28 Bakar Kardava (Iberia 1999) versuchte, an den Ball zu kommen, traf aber auch die Beine des Gegners. Lothar D'Hondt pfiff das Foul. Mjällby führt den Freistoß in der Nähe der Seitenlinie aus.

24 Gute Chance! Nika Sikharulashvili (Iberia 1999) lässt seinen Gegenspieler im Strafraum sehenswert aussteigen, aber sein Schuss geht knapp am rechten Pfosten vorbei. Den muss er machen! Der Ball ist im Aus, Mällby führt den Abstoß aus.

23 Anstatt den Ball von der Eckfahne in den Strafraum zu flanken, spielte Aki Samuelsen (Mjallby) kurz auf einen Mitspieler ab.

22 Der Torhüter pariert den Schuss von Aki Samuelsen (Mjällby) mit einer tollen Parade, sonst wäre der Ball im Winkel eingeschlagen. Der Schiedsrichter zeigt auf den Eckpunkt und Mjällby führt die Ecke aus.

22 Aki Samuelsen (Mjällby) führt einen Freistoß von einer sehr gefährlichen Position knapp außerhalb des Strafraums aus.

21 Bakar Kardava (Iberia 1999) hält sich nicht an die goldene Regel: „Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst.“ Er spielte hart und ließ Lothar D'Hondt keine andere Wahl, als auf Foul zu entscheiden. Mjällby führt einen Freistoß aus gefährlicher Distanz aus.

20 Aki Samuelsen (Mjällby) hat sich entschieden, das Spieltempo mit einer kurzen Ecke zu erhöhen.

20 Ian Hoffmann (Mjällby) schlägt eine Flanke in den Strafraum, aber sein Versuch wird geblockt und geklärt. Der Ball geht ins Aus. Mjällby führt einen Eckstoß aus.

18 Schemali-Giorgi Dschindscholawa (Iberia 1999) bringt den Freistoß in den Strafraum, aber ein Verteidiger klärt zuerst.

17 Grober Patzer von William Granath (Mjällby) und Lothar D'Hondt pfeift ab. Freistoß für Iberia 1999.

14 53:47 – Ballbesitzquote.

11 Das Spiel ist unterbrochen, da Lukas Kafe (Iberia 1999) die Gelbe Karte sieht.

11 Iberia 1999 führte einen Eckstoß aus, doch dank einer starken Abwehraktion verpuffte die Chance.

8 Aki Samuelsen (Mjällby) zeigte einen guten Lauf, aber sein Schuss von außerhalb des Strafraums ging knapp am linken Pfosten vorbei. Dennoch war es eine tolle Einzelaktion. Der Ball ging ins Toraus, und es gibt Abstoß für Iberia 1999.

5 Olle Lindberg (Mjällby) versuchte einen Gegenspieler auszuspielen, aber der Ball wurde geklärt.

2 Die Spieler von Iberia 1999 lassen den Ball mit kurzen Pässen laufen.

1 Das Spiel hat gerade erst begonnen.

21:48 Endlich betreten die Spieler den Rasen! Iberia 1999 stößt das Spiel an.

21:45 Das heutige Spiel wird von Lothar D'Hondt geleitet.

21:45 Die Startaufstellungen für dieses Spiel wurden bekannt gegeben.