Portugal gegen Spanien: Startaufstellungen bekannt gegeben

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Portugal gegen Spanien: Startaufstellungen bekannt gegeben

Eines der am meisten erwarteten Spiele des WM-Achtelfinales 2026 steht kurz bevor. Die Startaufstellungen für das iberische Derby zwischen Portugal und Spanien wurden bekannt gegeben.

Das Spiel beginnt um 23:59 Uhr Taschkenter Zeit. Der Sieger zieht ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft ein.

Ronaldo führt den portugiesischen Angriff an

Cristiano Ronaldo steht in der Startelf der portugiesischen Nationalmannschaft. In der Offensive wird er von João Félix und Pedro Neto unterstützt.

Im Mittelfeld agieren Bruno Fernandes, João Neves und Vitinha. In der Abwehr wurde Cancelo, Dias, Veiga und Nuno Mendes das Vertrauen geschenkt.

Portugals Startaufstellung:

  • Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, Fernandes, João Neves, Vitinha, Neto, Félix, Ronaldo.

Spanien greift mit Yamal an

Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal und Álex Baena bilden die Angriffsreihe Spaniens.

Rodri, Pedri und Dani Olmo kontrollieren das Mittelfeld und den Spielaufbau. Unai Simón hütet das Tor.

Spaniens Startaufstellung:

  • Simón, Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Pedri, Olmo, Rodri, Baena, Oyarzabal, Yamal.

Viertelfinal-Ticket steht auf dem Spiel

WM 2026. Achtelfinale

Portugal — Spanien

Anstoßzeit: 23:59 Uhr, Taschkenter Zeit.

Auf der einen Seite das erfahrene Portugal um Ronaldo, auf der anderen Seite Spanien mit Stars wie Yamal und Pedri. Im iberischen Derby gibt es kein Kalkül — eine Niederlage bedeutet das Aus bei der Weltmeisterschaft.

PortugalSpanienWeltmeisterschaftFußballStartaufstellungen
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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