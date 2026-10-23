Midtjylland – Sint-Truiden: Aufstellungen und Liveticker

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Midtjylland – Sint-Truiden: Aufstellungen und Liveticker

Die Begegnung zwischen Midtjylland und Sint-Truiden im Rahmen der Conference League beginnt am 23. Oktober um 00:00 Uhr (Ortszeit).

Sobald das Spiel angepfiffen wird, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Startelf Midtjylland: 25. Bakker N., 5. Christensen R. (Kapitän), 4. Diao O., 22. Sorensen M. B., 19. Bravo P., 98. Martinez D., 20. Hong Hyun-seok, 29. Watjen K., 27. Johannesen S., 38. Emefiele J., 9. Rajovic M.

Ersatzbank Midtjylland: 55. Bach V., 15. Benni D., 10. Cho Gue-sung, 30. Edjexeri O., 90. Etim F., 18. Iheanacho S., 34. Ndiaye A., 60. Ugbo M., 17. Osorio D.

Cheftrainer Midtjylland: Thorup J.

Startelf Sint-Truiden: 16. Kokubo L., 60. Vanwesemael R., 4. Takai K., 26. Musliu V. (Kapitän), 23. Poupe J., 8. Sissako A., 18. Ishiwatari N., 11. Mbuku N., 14. Merlen R., 10. Sebaui I., 19. Soelle F.

Ersatzbank Sint-Truiden: 71. Araki R., 9. Bazdar S., 77. Diouf O., 3. Hata T., 22. Janssens V., 21. Lendfers M., 38. Matsuzawa K., 27. Mbambi J., 7. Muya A., 35. Ngoy Y., 99. Shinkawa S., 5. Taniguchi S.

Cheftrainer Sint-Truiden: Mazzu F.

Live-Ticker0-1 LIVE
66
Eckstoß ausgeführt, aber Midtjylland kann kein Kapital daraus schlagen, der Verteidiger klärt den Ball.
64
Der Schiedsrichter und sein Assistent haben auf die Eckfahne gezeigt. Midtjylland hat die Möglichkeit, eine gefährliche Situation vor dem gegnerischen Tor zu kreieren.
63
Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden) hatte eine Großchance im Fünfmeterraum, schoss flach aufs Tormitte, aber Nordin Bakker parierte glänzend und verhinderte das Tor.
62
Aktuelle Statistik der Torschüsse: 3:2.
60
Midtjylland bekommt einen Eckstoß. Der Schiedsrichter und einer seiner Assistenten zeigen zur Eckfahne.
59🟨
Ilias Sebaoui (Sint-Truiden) sieht Gelb für ein Foul.
58
Ilias Sebaoui (Sint-Truiden) zieht aus der Distanz ab, verfehlt das Tor aber nur knapp um wenige Zentimeter am rechten Pfosten.
55
Robert-Jan Vanwesemael (Sint-Truiden) schlägt eine gefährliche Flanke in den Strafraum, aber Nordin Bakker fängt den Ball ab.
52
Das war knapp. Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden) zieht von außerhalb des Strafraums ab, der Ball geht knapp am rechten Pfosten vorbei.
46🔁
Mike Tullberg nimmt zur Pause einen Wechsel vor. Stanley Ihenacho (Midtjylland) kommt für Hyun-Seok Hong in die Partie.
46🔁
Mike Tullberg nimmt eine Auswechslung vor. Zu Beginn der zweiten Halbzeit kommt Gyu-sung Cho für Pedro Bravo (Midtjylland) ins Spiel.
46🔁
Die Notwendigkeit, das Spiel in der zweiten Halbzeit zu beleben, führte zu einem Wechsel. Für Mileta Rajovic (Midtjylland) kommt Friday Etim ins Spiel.
46
Midtjylland eröffnet das Spiel.
46
Die zweite Halbzeit hat begonnen.
45+2
Schiedsrichter Juxin Zaja pfeift die erste Halbzeit ab.
45+2
David Martínez (Midtjylland) vergibt den Elfmeter-Nachschuss, der Ball geht wenige Zentimeter über die Latte.
45
2 Minuten Nachspielzeit angezeigt.
420-1
Robert-Jan Vanwesemael zeigte brillante Technik und schlug eine schöne Flanke in den Strafraum. Frederic Soet (Sint-Truiden) nahm die Flanke an und köpfte den Ball präzise ins untere linke Eck zur Führung. Spielstand: 0:1.
41
Ryan Merlen (St. Truiden) führt einen Freistoß aus sehr aussichtsreicher Position aus.
40
Der Schiedsrichter zeigt auf die Eckfahne. Es gibt Eckstoß für Sint-Truiden.
39
Der Schiedsrichter zeigt auf die Eckfahne, und Midtjylland führt einen Eckstoß aus.
38
2:1 — die aktuelle Bilanz der Torschüsse.
35
Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden) schlägt eine gefährliche Flanke in den Strafraum, aber die Abwehrspieler klären den Ball.
31
Ballbesitzverhältnis 44:56.
29
Sint-Truiden konnte den Eckball nicht nutzen, die gegnerische Abwehr reagierte aufmerksam und klärte die Gefahr.
29
Сент-Трюйден бурчак зарбасидан гол уриш имкониятига эга бўлади. Ильяс Себауи (Сент-Трюйден) ўз қўриқчисини ортда қолдирди ва жарима майдончаси ташқарисидан кучли зарба йўллади. Нордин Баккер тўпни кеч пайқади, аммо дарвозанинг пастки ўнг бурчагига кириб кетаётган тўпни қайтаришга муваффақ бўлди.
28
Sofus Johannesen (Midtjylland) schießt aus dem Strafraum, aber ein rechtzeitiger Block verhindert das Tor.
24
Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden) zieht aus der Distanz ab, der Ball geht knapp rechts am Tor vorbei.
22🟨
Pedro Bravo (Midtjylland) sieht Gelb für ein Foulspiel, das kurz zuvor begangen wurde.
22
Midtjylland hat gut gespielt und eine Ecke herausgeholt.
19
Das Spiel ist unterbrochen, Pedro Bravo (Midtjylland) ist verletzt und die Ärzte müssen auf den Platz.
14
Ilias Sebaoui (Sint-Truiden) foult seinen Gegner, aber der Schiedsrichter zeigt ihm keine Karte.
12
Midtjylland bekommt einen Eckball.
11🟨
Robert-Jan Vanwesemael (Sint-Truiden) sieht die gelbe Karte. Schiedsrichter Eugene Mpom Mple hat die richtige Entscheidung getroffen.
8
Jetzt führt Midtjylland einen Eckstoß aus.
8
Der Torhüter wirft sich in die Flugbahn, um einen gefährlichen Schuss von Julius Emefiele (Midtjylland) Richtung linken Pfosten abzuwehren.
6
Robert-Jan Vanwesemael (St. Truiden) schlug eine tolle Flanke in den Strafraum, aber die gegnerische Abwehr konnte den Ball klären.
5
Ousmane Diao (Midtjylland) spielt einen tollen Pass auf Hyun-Seok Hong, und dieser stürmt auf das Tor zu.
1
Das Spiel hat gerade erst begonnen, die erste Halbzeit läuft.
01:04
Midtjylland eröffnet das Spiel.
00:21
Spiel: Midtjylland - Sint-Truiden. Stand: 0-0. Kommentar: Yuxin Zhang leitet das heutige Spiel.
00:21
Die Startaufstellungen wurden bereits bekannt gegeben und können im Aufstellungsbereich eingesehen werden.
00:21
Hallo an alle Fußballfans, wir sind hier, um euch den Live-Kommentar dieses Spiels zu liefern und über die interessantesten und wichtigsten Momente zu berichten. Wir sorgen dafür, dass ihr nichts verpasst – lehnt euch einfach zurück und genießt es.
MidtjyllandSint-TruidenConference LeagueFußballLiveticker
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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