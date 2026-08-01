Nasafs erster Sommertransfer: Wer ist Paata Guduschauri?

Nasaf hat seinen ersten wichtigen Schritt im Sommertransferfenster getan. Der Klub aus Karschi hat die Verpflichtung des georgischen offensiven Mittelfeldspielers Paata Guduschauri bis zum Saisonende bekannt gegeben.

Dieser Transfer ist nicht nur für die zweite Saisonhälfte der Superliga gedacht. Da die „Drachen“ auch am AFC Champions League 2-Wettbewerb teilnehmen, benötigte das Team einen Spieler mit internationaler Erfahrung, der den Angriff verstärken kann.

Warum hat sich Nasaf ausgerechnet für Guduschauri entschieden?

Paata Guduschauri kann auf den Außenbahnen und als offensiver Mittelfeldspieler agieren. Er zeichnet sich durch Schnelligkeit, Stärke im D-E-D-Zweikampf (1-gegen-1) und Effektivität im letzten Drittel des Angriffs aus.

Offiziellen Daten der georgischen Meisterschaft zufolge wurde der Spieler am 7. Juni 1997 geboren und ist derzeit 29 Jahre alt. Daher ist die Information über ein „Alter von 31 Jahren“ aus der ersten Meldung nicht korrekt. Er ist 1,79 Meter groß und seine Hauptposition ist das Mittelfeld.

Für Nasaf könnten mehrere Aspekte von Guduschauri wichtig sein:

Fähigkeit, auf beiden Außenbahnen zu spielen;

Beschleunigung des Angriffs;

Fähigkeit, Tormöglichkeiten zu kreieren;

Aktivität bei Standardsituationen;

Erfahrung in internationalen Spielen.

Diese Qualitäten können dem Team besonders in Spielen gegen tief stehende und kompakt verteidigende Gegner helfen.

Was war seine beste Saison?

Guduschauri hatte eine seiner glanzvollsten Phasen seiner Karriere im Jahr 2023 beim Verein Dinamo Batumi.

In jener Saison verzeichnete er in der georgischen Meisterschaft:

32 Einsätze;

12 Tore;

13 Torvorlagen.

Das bedeutet, dass er in einer einzigen Saison direkt an 25 Toren seiner Mannschaft beteiligt war. Diese Statistik zeigt, dass Guduschauri nicht nur ein Spieler ist, der den Ball über die Außenbahn treibt, sondern ein Akteur, der den Abschluss des Angriffs entscheidend beeinflusst.

Später zeigte er auch beim FC Torpedo Kutaisi konstante Leistungen. In der Meisterschaft 2025 verzeichnete Guduschauri 6 Tore und 4 Vorlagen in 33 Partien.

Auch 2026 seine Effizienz beibehalten

Guduschauri begann das Jahr 2026 beim Team Iberia 1999 aus Tiflis. Den Daten der georgischen Nationalmeisterschaft zufolge erzielte er in 19 Einsätzen 4 Tore und gab 2 Torvorlagen.

Seine Statistiken der letzten Saisons:

Saison Klub Spiele Tore Vorlagen 2023 Dinamo Batumi 32 12 13 2025 Torpedo Kutaisi 33 6 4 2026 Iberia 1999 19 4 2

Diese Zahlen zeigen, dass er ein erfahrener Spieler ist, der im Angriff regelmäßig für Gefahr sorgen kann.

Auch auf europäischen Plätzen Erfahrung gesammelt

Paata Guduschauri hat mit georgischen Vereinen auch an den Qualifikationsrunden europäischer Wettbewerbe teilgenommen.

In der Saison 2025/26 nahm er mit Torpedo an der Qualifikation zur UEFA Conference League teil. In der Saison 2026/27 wurde er in den Kader von Iberia 1999 für die Champions League berufen.

Diese Erfahrung hat für Nasaf eine besondere Bedeutung. Schließlich können sich der Spielstil der Gegner und der Druck in der AFC Champions League 2 von den Spielen der Superliga unterscheiden.

Und Guduschauri weiß gut:

wie man mit dem Druck bei Auswärtsspielen umgeht;

wie K.o.-Spiele mit Hin- und Rückspiel laufen;

welche taktische Vorsicht in internationalen Wettbewerben geboten ist;

wie man sich in kurzer Zeit an einen neuen Gegner anpasst.

Wo könnte Ruzikul Berdijew ihn einsetzen?

Guduschauris Vielseitigkeit gibt dem Cheftrainer von Nasaf mehrere taktische Optionen.

Man kann ihn einsetzen als:

Linksaußen; nach innen ziehender Flügelspieler auf der rechten Seite; freier Mittelfeldspieler hinter den Spitzen; Joker zur Belebung des Angriffs am Spielende.

Insbesondere die Tatsache, dass der Spieler Linksfuß ist, erhöht die Möglichkeiten, von der Außenbahn in den Strafraum zu ziehen oder aus der Distanz abzuschließen.

Dennoch wird es entscheidend sein, wie schnell er sich an sein neues Team anpasst. Es gibt gewisse Unterschiede in Spieltempo, Zweikampfführung und Defensivtaktik zwischen der georgischen und der usbekischen Meisterschaft.

Was bedeutet der Kurzzeitvertrag?

Die Vereinbarung zwischen den Parteien läuft bis zum Saisonende. Ein solch kurzfristiger Vertrag kann für beide Seiten als Test dienen.

Nasaf wird bewerten:

die Anpassung an die Superliga;

seinen Einfluss in wichtigen Spielen;

seine körperliche Verfassung;

seine Effizienz in der AFC Champions League 2.

Guduschauri seinerseits kann durch erfolgreiche Leistungen in Usbekistanseinen Vertrag verlängern oder sich neue Möglichkeiten für seine weitere Karriere eröffnen.

Ein weiterer Aspekt des Kurzzeitvertrags ist, dass dem Spieler nicht viel Zeit bleibt, sich zu beweisen. Er muss bereits in den ersten Partien das Vertrauen des Trainerteams gewinnen.

Was bringt er dem Nasaf-Angriff?

Der Klub aus Karschi kämpft in der Rückrunde auf mehreren Fronten. Das Team benötigt nicht nur Stammspieler, sondern auch eine breite Bank, die den Spielverlauf verändern kann.

Guduschauri:

erhöht den Konkurrenzkampf im Angriff;

bringt neue Lösungen für die Außenbahnen;

schafft die Möglichkeit, Leistungsträgern Pausen zu geben;

bereichert die internationale Erfahrung des Teams.

Seine bisherigen Statistiken bei Toren und Vorlagen zeigen, dass die Chance besteht, dem Angriff von Nasaf einen praktischen Nutzen zu bringen.

Hauptfazit

Mit der Verpflichtung von Paata Guduschauri hat Nasaf seinen ersten offiziellen Einkauf im Sommertransferfenster getätigt.

Der 29-jährige georgische Spieler hat in seiner Heimatmeisterschaft reichlich Erfahrung gesammelt, in mehreren Vereinen effektiv gespielt und europäische Wettbewerbsluft geschnuppert. Insbesondere sein Ergebnis aus dem Jahr 2023 mit 12 Toren und 13 Vorlagen verdeutlicht seine Offensivqualitäten.

Die Hauptfrage ist nun: Kann Guduschauri seine Effizienz aus Georgien im Trikot von Nasaf wiederholen und den „Drachen“ helfen, ihre Ziele in der Superliga und der AFC Champions League 2 zu erreichen?