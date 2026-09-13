Cagliari besiegt Atalanta auswärts – Überraschung am 4. Spieltag der Serie A!

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Cagliari besiegt Atalanta auswärts – Überraschung am 4. Spieltag der Serie A!

In der italienischen Serie A setzt sich die Welle der Überraschungen und unerwarteten Ergebnisse fort. Das Duell in Bergamo im Rahmen des 4. Spieltags wurde für Atalanta, das als einer der Favoriten des Wettbewerbs gilt, zu einer eiskalten Dusche. Die Schützlinge von Gian Piero Gasperini mussten sich vor heimischer Kulisse dem kämpferischen Cagliari mit 1:2 geschlagen geben.

Nachdem der Führungstreffer der Gäste durch Mendy kurz vor der Pause durch Atalantas Anführer Gianluca Scamacca ausgeglichen wurde, sorgte ein präziser Schuss von Daniel Maldini in der zweiten Halbzeit für die sensationellen drei Punkte für die Sarden. Diese Niederlage wirft den Bergamo-Giganten in der Tabelle zurück und verschärft den Kampf im Mittelfeld der Serie A.

Warum hat Atalanta zu Hause verloren, wie konnte Maldini die gegnerische Abwehr bestrafen und welche Veränderungen gab es nach dieser Sensation in der Tabelle?

Mendys früher Treffer und Scamaccas Antwort kurz vor der Pause

Im Gewiss Stadium in Bergamo begann die Partie von den ersten Minuten an intensiv:

  • In der 19. Minute gingen die Gäste in Führung: Cagliari-Stürmer Mendy überwand in der 19. Minute den von Marco Carnesecchi gehüteten Kasten und schockte die Hausherren (0:1);

  • Scamaccas Rettung vor der Pause: Atalanta übte ununterbrochen Druck aus und schaffte es in der 41. Minute durch die individuelle Klasse von Gianluca Scamacca, den Ausgleich zu erzielen (1:1);

  • Psychologischer Vorteil verspielt: Obwohl man mit einem Unentschieden in die Pause ging, konnten die Hausherren diesen Schwung in der zweiten Halbzeit nicht nutzen.

Maldinis Siegtreffer und Atalantas unglückliche Wechsel

In den zweiten 45 Minuten spielte Cagliari diszipliniert in der Defensive und setzte bei Kontern tödliche Nadelstiche:

  • Der Schock in der 61. Minute: Eines der größten Talente der Serie A, Daniel Maldini, nutzte in der 61. Minute einen Fehler in der Abwehr der Bergamaschi eiskalt aus und erzielte den Siegtreffer für Cagliari (1:2);

  • Die erfolglose Rotation: Nach dem Gegentor brachte Gasperini frische Kräfte wie Bernasconi, Krstović, Raspadori und Pašalić, doch sie konnten die kompakte Abwehr der Sarden nicht durchbrechen;

  • Atalanta-Aufstellung: Carnesecchi, Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolašinac (Bernasconi, 68.), Samardžić (Raspadori, 77.), Kessié (Pašalić, 86.), Éderson, De Ketelaere, Scamacca (Krstović, 68.), Lookman.

Gleichauf in der Tabelle: Das Rennen um 7 Punkte

Das Ergebnis dieses Duells lässt beide Vereine in der Tabelle nun gleichauf stehen:

  • Atalanta rutscht auf Platz 8: Nach diesem Punktverlust bleiben die Bergamaschi mit 7 Punkten auf dem 8. Tabellenplatz und verlieren den Anschluss an die Tabellenspitze;

  • Cagliari klettert auf den 9. Platz: Die Sarden, die in Bergamo für eine Sensation sorgten, kommen ebenfalls auf 7 Punkte und belegen aufgrund der Tordifferenz den 9. Rang;

  • Unerwartete Ausgeglichenheit in der Serie A: Dass die großen Klubs regelmäßig Punkte liegen lassen, beweist einmal mehr, dass in der diesjährigen italienischen Meisterschaft jedes Team aus dem Mittelfeld auf Augenhöhe mit den Top-Klubs kämpfen kann.

Diese Niederlage in Bergamo ist ein ernstes Warnsignal für Atalanta vor den kommenden Aufgaben. Cagliari hingegen feierte einen der glanzvollsten Siege der Saison und bescherte seinen Fans ein großes Fest.

Glauben Sie, dass die Heimniederlage von Atalanta gegen Cagliari ein Fehler des Trainerstabs war oder zeigen sich Anzeichen von körperlicher Erschöpfung im Team? Wie überraschend wird Ihrer Meinung nach der Kampf um die Europapokalplätze in dieser Saison der Serie A verlaufen?

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des spektakulären Spiels in Italien mit allen Fußballfans und Freunden!

AtalantaCagliariBergamoDaniel MaldiniSerie A
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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