Ajax – Atalanta: Aufstellungen und Live-Ticker

·3·Sport
Ajax – Atalanta: Aufstellungen und Live-Ticker

Das Spiel zwischen Ajax und Atalanta im Rahmen der Conference League beginnt am 23. Oktober um 00:00 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Live-Ticker aktualisiert.

Ajax-Startelf: 1. ter Stegen M., 2. Roza L., 30. Bouman A., 15. Baas Y., 5. Wijndal O., 4. Amrabat S., 18. Klaassen D. (Kapitän), 24. Mokio J., 8. Brandt Y., 38. Marcos Leonardo, 10. Gloukh O.

Ajax-Ersatzbank: 67. Abdalla M., 99. Arokodare T., 43. Bunida R., 22. Heyerkens J., 36. Janse D., 6. Kehrer T., 68. Ouazan A., 26. Paes M., 49. Puno D., 21. Torrents J., 11. Tsygankov V.

Ajax-Cheftrainer: Michel.

Atalanta-Startelf: 29. Carnesecchi M., 16. Bellanova R., 31. Christensen T., 40. Hien I., 77. Zappacosta D., 70. Gaetano G., 13. Ederson (Kapitän), 99. Elmas E., 17. De Ketelaere C., 59. Zalewski N., 9. Scamacca G.

Atalanta-Ersatzbank: 47. Bernasconi L., 48. Bonanomi A., 41. Idele G., 55. Isoa I., 90. Krstović N., 46. Levak S., 8. Pašalić M., 11. Lookman A., 10. Samardžić L., 51. Sonzoni M., 57. Sportiello M.

Atalanta-Cheftrainer: Sarri M.

AjaxAtalantaConference LeagueFußballAufstellungen
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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