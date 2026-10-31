Überraschung im „Etihad“: Brighton schlägt Manchester City

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Überraschung im „Etihad“: Brighton schlägt Manchester City

In einem der Topspiele des 9. Spieltags der englischen Premier League gab es eine echte Überraschung: Der Tabellenführer, der auf heimischem Boden seine Führung ausbauen wollte, Manchester City unterlag im „Etihad“ gegen Brighton mit einem knappen 0:1.

Für die usbekischen Fans ist besonders bemerkenswert, dass der Verteidiger unserer Nationalmannschaft, Abduqodir Husanov , von Beginn an in der Startelf der „Citizens“ stand und die vollen 90 Minuten bis zum Schlusspfiff absolvierte.

Spielverlauf: Der entscheidende Treffer in der 11. Minute

Das Schicksal der Begegnung entschied sich durch eine einzige Situation in den Anfangsminuten:

  • Blitzstart (11. Minute): Die Spieler von Brighton übten von Beginn an aggressives Pressing aus und leiteten einen schnellen Angriff ein — Yasin Ayari traf mit einem präzisen Schuss ins Tor von Gianluigi Donnarumma (0:1);

  • Druck von City ohne Erfolg: Nach dem Gegentor stürmte die Mannschaft von Enzo Mareska mit voller Kraft nach vorne, doch das Tor von Bart Verbruggen und die stabile Defensive von Brighton verhinderten den Ausgleich;

  • Zweite Niederlage in Folge für Mareskas Team: Manchester Citymusste in der heimischen Liga die zweite Niederlage in Folge hinnehmen.

Situation in der Tabelle

Der sensationelle Sieg hat den Wettbewerb in den Top 3 weiter verschärft:

  • Manchester Citybleibt vorerst an der Spitze: Trotz der Niederlage halten die „Citizens“ mit 21 Punkten den 1. Platz, doch der Vorsprung auf die Verfolger ist auf ein Minimum geschrumpft;

  • Brighton in den Top 3: Die Gäste kehren mit wertvollen 3 Punkten aus der Fremde zurück, erhöhen ihr Punktekonto auf 19 und klettern auf den 3. Platz der Premier-League-Tabelle.

Protokoll und Aufstellungen

  • Premier League. 9. Spieltag

  • Manchester City — Brighton 0:1

  • Tor: Yasin Ayari (11.).

Aufstellungen:

  • Manchester City: Donnarumma, Nunes, Rúben Dias, Gvardiol (Foden, 79.), Abduqodir Husanov, Anderson, Buaddi (Cherki, 55.), Ndiaye (Elias, 79.), Enzo Fernández, Doku, Haaland.

  • Brighton: Verbruggen, Vušković, Dunk, Boskali, Costinha, Pascal Groß, Andres (Wieffer, 64.), Gomes (Rutter, 84.), Yasin Ayari, de Cuyper, Kostoulas (Hinshelwood, 72.).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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