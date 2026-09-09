Maresca spricht über den wichtigen Auswärtssieg gegen Porto

Am ersten Spieltag der neuen Ligaphase der UEFA Champions League trat der englische Meister Manchester City im schwierigen und stimmungsvollen Estádio do Dragão gegen den FC Porto an und sicherte sich einen souveränen 2:0-Sieg. Nach Spielende äußerte sich City-Cheftrainer Enzo Maresca zum Spielverlauf, den herausgespielten Chancen und der disziplinierten Leistung seiner Mannschaft. Er betonte besonders, dass sein Team den Gastgebern kaum Möglichkeiten ließ. Doch wie konnte sich Marescas Elf durchsetzen, in welchen Momenten traf Haaland und welches große Spiel erwartet die Citizens im Oktober? Am Ende des Artikels finden Sie alle Details zum nächsten Top-Duell und zum Spielplan des zweiten Spieltags.

Perfekte Kontrolle im Dragão und Marescas Fazit

Der italienische Trainer lobte nach dem Spiel die hohe Qualität der Leistung seiner Mannschaft:

Totale Dominanz in beiden Halbzeiten: Marescas Schützlinge agierten sowohl in den ersten 45 Minuten als auch nach der Pause gleichermaßen souverän und erspielten sich genügend Chancen für den Sieg;

Den Gegner neutralisiert: Der Cheftrainer betonte, dass die Citizens die gefährlichen Angriffe der Gastgeber im Keim erstickten und ihnen kaum Raum vor dem eigenen Tor ließen;

Ein Test im schwierigen Stadion: Angesichts der Heimstärke von Porto gab der Trainer offen zu, dass es besonderes Können erforderte, in einer solch druckvollen Atmosphäre die Initiative zu behalten und zu gewinnen.

„Wir haben uns in beiden Halbzeiten genug Chancen erarbeitet, um zu gewinnen. Ich denke, wir haben es absolut verdient. Wir haben dem Gegner kaum etwas gestattet. Ich bin besonders zufrieden mit unserer Leistung in diesem Stadion, da es hier immer sehr schwer ist zu spielen“, wird Maresca auf der offiziellen UEFA-Website zitiert.

Wichtige Treffer von Erling Haaland und das 2:0 auswärts

Das Schicksal der Partie wurde im Alleingang von Manchester Citys Top-Torjäger entschieden:

Ein schneller Treffer zu Beginn der zweiten Halbzeit: Direkt nach Wiederanpfiff in der 47. Minute nutzte der norwegische Stürmer Erling Haaland eine Lücke in der Abwehr der Gastgeber und eröffnete den Torreigen;

Der Schlusspunkt der Partie: In der Nachspielzeit (90.+1) traf Haaland erneut, schnürte seinen Doppelpack und besiegelte den verdienten 2:0-Erfolg.

Das Super-Duell am 14. Oktober

Die wichtigste Frage, die viele Fußballfans beschäftigt, ist, welche Gegner die Vereine am 2. Spieltag der Champions League erwarten und wann die Spiele stattfinden. Das wichtigste Fazit ist, dass der nächste Spieltag für beide Klubs noch intensivere Herausforderungen bereithält. Porto muss nach der Heimniederlage auswärts beim unangenehmen spanischen Gegner Real Betis antreten. Manchester Cityhingegen empfängt im heimischen Etihad Stadium einen der renommiertesten Superklubs Europas, den französischen Vertreter PSG . Beide Spiele sind offiziell für den 14. Oktober angesetzt.

Glauben Sie, dass Manchester City unter Enzo Maresca am 14. Oktober auch gegen PSG zu Hause so souverän bestehen kann? Kann Erling Haalands eiskalte Effizienz in der Champions League das Team erneut zum Titel führen? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diese wichtige Fußball-Nachricht mit anderen Fans!