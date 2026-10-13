Luis Enrique spricht offen über seine Liebe zu Paris, seinen neuen Vertrag und den gestiegenen Druck

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Luis Enrique spricht offen über seine Liebe zu Paris, seinen neuen Vertrag und den gestiegenen Druck

Der französische Spitzenklub Paris Saint-Germain Cheftrainer Luis Enrique äußerte sich offen über seine Arbeit in der Hauptstadt, die Verlängerung seines Vertrags sowie die tiefe emotionale Bindung, die er zur Stadt Paris und ihren Bewohnern aufgebaut hat. Paris No Limit Laut einem Bericht des Mediums fühlt sich der spanische Fachmann nicht nur als Trainer des Vereins, sondern als Teil der Pariser Kultur.

Obwohl er in Europa zahlreiche Erfolge gefeiert hat, betonte Enrique, dass der Druck und die Verantwortung nach der Vertragsverlängerung noch weiter gestiegen seien.

«Sie haben unser Leben verändert»: Das Stadtklima und die Reaktion der Fans

Der erfahrene spanische Trainer ging besonders auf die Anerkennung der Pariser und die Gespräche mit ihnen ein:

  • Verantwortung und neuer Druck: «Ich habe meinen Vertrag verlängert und spüre nun noch mehr Druck, um zu beweisen, dass ich bereit bin, mit PSG noch viele weitere Trophäen zu gewinnen. Ich ruhe mich nicht darauf aus, dass die Leute sagen, sie seien sehr zufrieden mit der Mannschaft»;

  • Das Glück der Menschen – das höchste Ziel: «Die Pariser sagen oft zu mir: “Sie haben unser Leben verändert”. Es gibt wichtigere Dinge im Leben, aber für einen Trainer ist es sehr wertvoll zu erkennen, dass seine Arbeit den Menschen etwas geben konnte und dass er diese starken Emotionen mit ihnen und ihren Familien teilen kann»;

  • Französische Sprache und Kultur: «Ob ich mich als echter Pariser fühle? Ich hoffe es! Aber mein Französisch muss ich noch deutlich verbessern (lacht). Am Anfang war es sehr schwer zu sprechen, manchmal fühlte ich mich wie in einer Sackgasse. Aber ich entwickle mich weiter und fühle mich von Tag zu Tag freier. Ich bin ein Ausländer, aber ich hoffe, dass meine Verbindung zu dieser Stadt ein Leben lang bestehen bleibt».

Die Ära Luis Enrique: Ein goldenes Kapitel in der Geschichte von PSG

Seit er im Sommer 2023 die Leitung des Pariser Klubs übernommen hat, hat Luis Enrique die Mannschaft in kurzer Zeit zu einem echten europäischen Spitzenreiter geformt:

  • Der absolute Gipfel in Europa: Unter der Leitung des Trainers gewannen die Pariser zweimal in Folge die UEFA Champions League und triumphierten im UEFA Super Cup;

  • Absolute Dominanz in Frankreich: Der Verein sicherte sich dreimal in Folge die Meisterschaft (Ligue 1) und gewann zudem zweimal den französischen Pokal sowie den Superpokal;

  • Globaler Erfolg: Das Pariser Team holte 2025 auch den prestigeträchtigen FIFA Intercontinental Cupin sein Museum.

Heute hat Luis Enrique nicht nur durch seine Ergebnisse, sondern auch durch seine Spielphilosophie und seine Hingabe zur Stadt einen festen Platz in den Herzen der Pariser Fans.

Luis EnriqueParis Saint-GermainUEFA Champions LeagueFIFA Intercontinental CupLigue 1
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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