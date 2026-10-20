Voraussichtliche Aufstellung von Barcelona gegen PSG bekannt gegeben

Im Rahmen des 3. Spieltags der Ligaphase der UEFA Champions League erwartet die Fans des europäischen Fußballs ein echtes Duell der Giganten. Der katalanische FC Barcelona ist in Paris beim französischen Meister Paris Saint-Germain zu Gast.

Die renommierte katalanische Mundo Deportivo hat vor diesem hitzigen Aufeinandertreffen die voraussichtliche Startelf der „Blaugrana“ veröffentlicht. Eine Reihe unerwarteter Änderungen in der Aufstellung erregt die Aufmerksamkeit von Fans und Experten.

Die voraussichtliche Startelf von Barcelona in Paris

Den Prognosen spanischer Journalisten zufolge wird erwartet, dass die Katalanen mit den folgenden 11 Spielern in Paris antreten:

Torwart: García;

Verteidiger: Espart, Cubarsí, Martín, Cancelo;

Mittelfeldspieler: Pedri, Rodrigo, Fermín López;

Stürmer: Lamine Yamal, Gordon, Jesús.

Große Überraschung: Raphinha nicht in der Startelf

Der Punkt, der in der veröffentlichten vorläufigen Liste für das größte Aufsehen sorgte, ist, dass der brasilianische Flügelspieler Raphinhanicht in die Startelf berufen wurde:

Wichtiger Leistungsträger auf der Bank: Es wird erwartet, dass Raphinha, der in dieser Saison einer der Kapitäne und eine treibende Kraft des Vereins ist, das Spiel auf der Bank beginnt;

Taktische Entscheidung: Der Trainerstab könnte planen, den brasilianischen Stürmer unter Berücksichtigung seiner körperlichen Belastung als „Joker“ einzusetzen, um das Spieltempo in der zweiten Halbzeit zu erhöhen.

Spielzeit und Details

Das Spitzenspiel der Champions League zwischen PSG und Barcelona beginnt zu folgender Zeit:

Spieltag: 20. Oktober im Stadion Parc des Princes in Paris;

Anstoßzeit: nach Ortszeit in der Nacht vom 20. auf den 21. Oktober um 00:00 Uhr.

Dieses Aufeinandertreffen zwischen den beiden europäischen Spitzenklubs dürfte nicht nur für die Tabellenplatzierung, sondern auch im Kampf um das Play-off-Ticket von entscheidender Bedeutung sein.