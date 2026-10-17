Der in Usbekistan geborene, bekannte russische Unternehmer und Milliardär Alisher Usmanov prüft Möglichkeiten, die Kontrolle über den Vertreter der Premier League „Everton“ zurückzugewinnen und massiv in den Verein aus Merseyside zu investieren.

Dies berichtete der bekannte britische Journalist und ehemalige Fußballprofi Alan Brazil unter Berufung auf seine Quellen in der Sendung des renommierten Senders talkSPORT .

„Er hat sehr viel Geld“: Die Aussage von Alan Brazil

Der Journalist äußerte sich zu den Gerüchten hinter den Kulissen des Vereins wie folgt:

Interne Informationen: „Ich kann diese Information nicht zu 100 Prozent offiziell bestätigen, aber es gibt klare Signale, dass Usmanov eine Rückkehr zu Everton anstrebt;

Investitionspotenzial: Er verfügt über sehr, sehr viel Kapital. Es scheint, als wolle Herr Usmanov bei Gelegenheit zu Everton zurückkehren und eine beträchtliche Summe in den Verein investieren“, betonte Brazil.

Beendigung des Sponsorings und das Vermögen des Milliardärs

Die Verbindungen von Alisher Usmanov zum Klub aus Liverpool haben eine lange Geschichte:

12,5 Milliarden Euro an Vermögenswerten: Forbes Laut den neuesten Berechnungen des Magazins beläuft sich das Vermögen von Alisher Usmanov auf etwa 12,5 Milliarden Euro ;

Beschränkungen im Jahr 2022: Everton hatte im März 2022 aufgrund der geopolitischen Lage alle millionenschweren Sponsorenverträge mit Unternehmen wie USM Holdings und MegaFon, die mit Usmanov verbunden sind, ausgesetzt.

Sanktionen in Großbritannien und rechtliche Hürden

Auf dem Weg zur Rückkehr des Milliardärs in den englischen Fußball bestehen weiterhin ernsthafte rechtliche Beschränkungen:

Liste der Europäischen Union: Zuvor wurde Alisher Usmanov nach Gerichtsverfahren und Einsprüchen von der offiziellen Sanktionsliste der Europäischen Union gestrichen;

Beschränkungen durch Großbritannien: Dennoch bleiben die restriktiven Maßnahmen der britischen Regierung gegen den Unternehmer, darunter ein Einreiseverbot und das Einfrieren seiner Vermögenswerte in Großbritannien, weiterhin in Kraft.

Sollten die Parteien einen Weg finden, die rechtlichen Hindernisse zu umgehen oder den Rechtsstatus zu lockern, könnte die Rückkehr großer finanzieller Ressourcen zu Everton das Kräfteverhältnis in der Premier League erheblich beeinflussen.