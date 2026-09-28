Die französische Regierung hat vorgeschlagen, die von der Europäischen Union gegen den bekannten Unternehmer usbekischer Herkunft, Alischer Usmanow, verhängten Sanktionen aufzuheben. Der französische Außenminister Jean-Noël Barrot erklärte in der Sendung „Franc-jeu“ des Senders France 2, dass diese Entscheidung keine eigene Initiative von Paris sei, sondern auf „Bitte internationaler Partner“ erfolgt sei. Der Außenminister betonte, dass die Aufhebung der Beschränkungen gegen Usmanow den allgemeinen Druck auf Moskau nicht verringere und „keinerlei Auswirkungen auf die Gesamtsituation“ habe.

Der Diplomat erinnerte daran, dass die Sanktionspolitik der EU im Gegenteil sogar verschärft werde; insbesondere sei vorgeschlagen worden, von der Praxis der halbjährlichen Erneuerung der Beschränkungen abzurücken und diese stattdessen direkt für einen Zeitraum von drei Jahren zu verlängern. Zudem äußerte Barrot sein Unverständnis darüber, dass um die Streichung einer einzigen Person von einer Sanktionsliste mit fast 3.000 Namen und Unternehmen ein solch unverhältnismäßig großer Wirbel gemacht werde.

„Forderung internationaler Partner, 3-Jahres-Regime und eine Liste von 3.000 Personen“: Die 5 Kernpunkte der Erklärung

Die wichtigsten offiziellen Fakten aus der aufsehenerregenden Erklärung des französischen Außenministers Jean-Noël Barrot:

„Bitte internationaler Partner“: Barrot betonte, dass der Vorschlag zur Aufhebung der Beschränkungen gegen Alischer Usmanow auf Wunsch ausländischer Partner eingebracht wurde;

„Keine Auswirkungen auf die Gesamtsituation“: Der Chef der französischen Diplomatie erklärte, dass die Befreiung Usmanows von den Sanktionen die EU-Politik gegenüber Russland nicht schwächen werde;

Sanktionen werden auf 3 Jahre verlängert: Frankreich schlägt vor, die Beschränkungen nicht mehr wie bisher alle 6 Monate, sondern direkt für einen Zeitraum von drei Jahren zu verhängen;

Eine Liste von 3.000 Personen und ein einziger Kandidat: Die EU-Sanktionsliste umfasst fast 3.000 Personen und Organisationen, wobei Paris daran erinnerte, dass es Hunderte davon selbst vorgeschlagen habe;

Die Kritik des Ministers an den Journalisten: Barrot beklagte, dass die Medien nur Usmanow befragen, obwohl er selbst Hunderte von Personen auf die Liste setzen ließ.

Vergleich der EU-Sanktionspolitik und der französischen Position im Fall Alischer Usmanow

Der offizielle Ansatz des französischen Außenministeriums und die Klassifizierung der Sanktionsparameter:

Analysekriterien und Richtungen Aktuelles EU-Standardsanktionssystem Die neue von Frankreich verfolgte Position Umgang mit Alischer Usmanow Auf der Liste individueller Beschränkungen Vorschlag zur Aufhebung der Sanktionen (auf Bitte von Partnern) Verlängerungsfrist der Beschränkungen Verfahren mit verpflichtender Erneuerung alle 6 Monate Mechanismus zur Verlängerung um direkt drei Jahre (3 Jahre) Umfang und Größe der Liste Fast 3.000 natürliche und juristische Personen „Einer von 3.000 wurde entfernt, aber Hunderte neue hinzugefügt“ Politisches Motiv der Entscheidung Druck auf die politische und wirtschaftliche Elite Russlands Strategische Interessen und diplomatische Forderungen internationaler Partner Die allgemeine Rolle Frankreichs Aktiver Teilnehmer der Sanktionskoalition Initiator der institutionellen Verschärfung der Beschränkungen

Internationale und diplomatische Expertise: Warum hat Paris diesen Schritt unternommen und wer sind die „Partner“?

Schlussfolgerungen von Analysten für europäische Politik, internationalen Juristen und Wirtschaftsexperten:

„Der Faktor der internationalen Partner – Zentralasien und Usbekistan“: Hinter den von Jean-Noël Barrot erwähnten „internationalen Partnern“ könnten die zentralasiatischen Staaten stehen, insbesondere die diplomatischen Bemühungen Usbekistans; da Alischer Usmanow in Usbekistan eine Reihe großer sozialer, infrastruktureller und industrieller Projekte finanziert, entspricht die Streichung seines Namens von den Sanktionslisten voll und ganz den wirtschaftlichen Interessen der Region;

Gerichtsverfahren und rechtliche Schwachstellen: Vor europäischen Gerichten werden zahlreiche Klagen großer Unternehmer gegen Sanktionen verhandelt; es ist nicht auszuschließen, dass die schwache rechtliche Basis der gegen Usmanow erhobenen Vorwürfe und die Tatsache, dass der Geschäftsmann fernab politischer Entscheidungsfindungen agiert, Paris und Brüssel zu einem Kompromiss bewegt haben könnten;

Pragmatismus im Sanktionssystem: Durch die Einführung eines neuen Dreijahresmechanismus konzentriert sich die Europäische Union auf die Hauptziele; die Streichung von Personen, deren geschäftliche Aktivitäten auf Wohltätigkeit und den sozialen Bereich ausgerichtet sind, ist eine Methode, mit der Brüssel seine diplomatische Flexibilität demonstriert.

Was zeigt Ihrer Meinung nach die Bereitschaft europäischer Staaten, die Sanktionen gegen Alischer Usmanow aufzuheben: Pragmatismus in der europäischen Diplomatie oder der starke Einfluss internationaler Partner? Wie wird diese Entscheidung in Usbekistanden Fortschritt großer sozialer und Investitionsprojekte Ihrer Meinung nach beeinflussen? Hinterlassen Sie Ihre Analysen und Meinungen in den Kommentaren und teilen Sie die Analyse des derzeit brisantesten Themas der europäischen Politik mit allen!