Überraschung in der Premier League: Everton besiegt Newcastle auswärts und klettert auf Platz 7

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Überraschung in der Premier League: Everton besiegt Newcastle auswärts und klettert auf Platz 7

Im letzten Spiel des 9. Spieltags der Premier League empfing Newcastle United den FC Everton aus Liverpool. In einer hart umkämpften Partie sicherten sich die Gäste einen knappen, aber wichtigen 1:0-Sieg.

Dank taktischer Disziplin und einer stabilen Defensive hielten die Schützlinge von David Moyes dem Druck der Gastgeber stand, holten drei wichtige Punkte und rückten in der Tabelle weiter nach oben.

Die spielentscheidende Szene

Die erste Halbzeit war von ausgeglichenem Spiel und Vorsicht auf beiden Seiten geprägt. Doch gleich zu Beginn der zweiten Hälfte erlebten die Fans das einzige und entscheidende Tor:

  • Der Siegtreffer durch Barry (49. Minute): Ein schneller Angriff der „Toffees“ zu Beginn der zweiten Halbzeit führte zum Erfolg – Stürmer Barry traf präzise ins Tor und eröffnete den Spielstand (0:1);

  • Fruchtloser Druck der „Magpies“: Nach dem Rückstand nahm Newcastle mehrere Wechsel vor und verstärkte den Druck, doch die von Jordan Pickford angeführte Defensive von Everton stand sicher;

  • Gelbe Karte für den Trainer: In der Schlussphase kochten die Emotionen hoch; in der 73. Minute sah sogar Everton-Trainer David Moyes aufgrund strittiger Szenen die Gelbe Karte vom Schiedsrichter.

Die Situation in der Tabelle

Dieser Auswärtssieg fungierte für Everton als echtes Sprungbrett:

  • Everton: Das Team erhöhte sein Punktekonto auf 13 Zähler und kletterte damit auf den 7. Tabellenplatz der Premier League;

  • Newcastle: Die „Magpies“, die vor heimischer Kulisse Punkte liegen ließen, rutschten mit 11 Punkten auf den 13. Platz ab.

Offizieller Spielbericht

  • Premier League, 9. Spieltag

  • Newcastle — Everton 0:1

  • Tor: Barry 49.

  • Verwarnungen: Burn 32., Ramsey 90.+7 — George 52., Moyes 73.

Aufstellungen:

  • Newcastle: Gornichek, Hall, Schär, Nico González, Osula, Burn, Dedic (Touré, 87.), Barnes, Willock (Wissa, 64.), Joelinton (Ramsey, 75.), Elanga (Murphy, 76).

  • Everton: Jordan Pickford, O'Brien, Tarkowski, Branthwaite (Keane, 82.), Mykolenko, Garner, Armstrong, Dewsbury-Hall, Rohl, George, Barry (Johnson, 80).

Premier LeagueNewcastle UnitedEvertonDavid MoyesFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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