Everton bestätigt Kontakt mit Manchester City wegen eines Transfers von Jack Grealish

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Everton bestätigt Kontakt mit Manchester City wegen eines Transfers von Jack Grealish

Evertons Geschäftsführer Angus Kinnear hat eine wichtige Aussage über die Zukunft des Flügelspielers von Manchester City, Jack Grealish, gemacht. In einem Interview mit BBC Radio Merseyside bestätigte er, dass der Klub von der Merseyside weiterhin Kontakt zu dem 30-Jährigen hält und ein enges Verhältnis zu ihm pflegt. Diese Aussage hat verschiedene Spekulationen über die Zukunft des Spielers ausgelöst. Goal.com berichtet darüber.

Jack Grealish verbrachte die Saison 2025/26 auf Leihbasis im Goodison Park und begann dort, einige seiner besten Leistungen zu zeigen. Eine schwere Beinverletzung im Januar bremste jedoch die Entwicklung des Spielers. Trotzdem zeugt seine Entscheidung, den restlichen Teil seiner Genesung bei Everton statt auf dem Trainingsgelände von Manchester City zu absolvieren, von der engen Beziehung zwischen dem Klub und dem Spieler.

Fragen zur Zukunft von Jack Grealish und Manchester City

Laut Kinnear ist dem Spieler das Umfeld bei Everton sehr ans Herz gewachsen, und er fühlt sich im Klub wohl. „Jack ist ein Spieler, mit dem wir in Kontakt stehen. Es ist kein Geheimnis, dass er sich dafür entschieden hat, seine Rehabilitation am Saisonende bei uns zu absolvieren“, betonte der Everton-Verantwortliche. Zugleich fügte er hinzu, dass der Klub respektiere, dass Grealish derzeit Spieler von Manchester City ist, und dass seine Rückkehr nach der Verletzung das Wichtigste sei.

Mit der Ankunft von Cheftrainer Enzo Maresca hat sich die Situation bei Manchester City verändert. Unter dem neuen Trainer müssen sich die Spieler ihren Platz in der Startelf durch tägliche Arbeit im Training verdienen. Grealish wurde im Community Shield gegen Arsenal für Manchester City eingewechselt, was zeigt, dass er weiterhin zu den Plänen des Cheftrainers gehört.

Das Transferfenster und die früheren Erfolge des Spielers

Laut Goal.com kann bis zum Ende des Transferfensters noch jede Veränderung eintreten. Maresca erklärte offen, dass nur Spieler Einsatzminuten erhalten werden, die beim Klub bleiben wollen und jeden Tag hart arbeiten. Dennoch ist es für Grealish schwierig, sich bei City, wo die Konkurrenz groß ist, regelmäßig Spielzeit zu sichern.

Zur Erinnerung: Jack Grealish wechselte 2021 für 100 Millionen Pfund von Aston Villa zu Manchester City. Für die Citizens absolvierte er 158 Spiele, erzielte 17 Tore und gewann dreimal die Premier League sowie den FA Cup und die Champions League. Sollten die Verhandlungen mit Everton positiv enden, könnte der Spieler seine Karriere im Goodison Park fortsetzen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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