England Premier Leagueim Rahmen des 12. Spieltags Chelsea auswärts Nottingham Forest zu Gast, und in einer torreichen und hart umkämpften Partie 2:3 mussten sie sich geschlagen geben. Dieses Ergebnis im City Ground war die dritte Niederlage der Londoner in Folge in der Meisterschaft.

Details und Spielbericht

Während der Begegnung bekamen die Fans fünf Tore zu sehen. Bemerkenswert ist, dass in der Chronologie des Spiels aufseiten der Gastgeber Morgan Gibbs-White einen Doppelpack erzielte (51. und 72. Minute), während aufseiten von Chelsea Emeghaaktiv war (54. und 89. Minute) und das entscheidende Tor der Gastgeber in der 90. Minute das Schicksal der Partie besiegelte.

PL. 12. Spieltag: Nottingham Forest — Chelsea 3:2

Tore: Joao da Cruz (5., 0:1), Morgan Gibbs-White (51., 1:1), Morgan Gibbs-White (72., 2:1), Liam Delap (80., 2:2), Ismaila Sangare (90., 3:2) (zudem ist in den Spieldetails vermerkt, dass Igor Jesus in der 5. Minute den Führungstreffer erzielte und aufseiten der Londoner Emegha in der 54. und 89. Minute traf).

Nottingham Forest: Matz Sels, Jacob Cunha, Nikola Milenkovic, Murillo, Dani Munoz, James McAtee (Ryan Yates, 90.), Xaver Schlager (Ismaila Sangare, 84.), Neco Williams, Igor Jesus (Dan Ndoye, 72.), Morgan Gibbs-White, Liam Delap (Chris Wood, 84.).

Chelsea: Emiliano Martinez, Pedro Chavarria, Moises Caicedo, Wesley Fofana (Levi Colwill, 56.), Josh Acheampong (Mateo Palestra, 85.), Jordan Henderson (Gonzalo Cuenda, 85.), Romeo Lavia, Morgan Rogers, Cole Palmer, Pedro Neto, Danny Welbeck (Emegha, 45.).

Gelbe Karten: Wesley Fofana (49.), Emegha (54.), Jadon Henderson (61.), Pedro Neto (70.), Liam Delap (80.), Igor Jesus (90.), Ismaila Sangare (90.).

Chelseas Krise und die Tabellensituation

Damit haben die Londoner in vier ihrer letzten fünf Premier-League-Spiele das Feld als Verlierer verlassen:

Wettbewerb / Spieltag Gegner Ergebnis PL letzte 5 Spieltage Leeds 1:4 Niederlage PL letzte 5 Spieltage Manchester United 2:0 einziger Sieg PL letzte 5 Spieltage Sunderland 0:1 Niederlage PL letzte 5 Spieltage Tottenham 0:2 Niederlage PL 12. Spieltag Nottingham Forest 2:3 Niederlage

Nach diesen Spielen liegt Chelsea nach dem 12. Spieltag mit 16 Punkten in der Tabelle auf dem 8. Platz. Der Sieger Nottingham Forest erhöhte sein Punktekonto auf 12 und kletterte auf den 14. Platz.

Was ist Ihrer Meinung nach der Hauptgrund für den Abwärtstrend bei Chelsea, das in den letzten fünf Spielen viermal verloren hat?

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