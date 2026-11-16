Real Madrid fordert 60 Millionen Euro für Endrick: Zwei englische Klubs zeigen Interesse

Die Zukunft von Endrick, einem der talentiertesten jungen Stürmer im europäischen Fußball, ist erneut ein heißes Thema auf dem Transfermarkt. Der brasilianische Spieler, der bei Real Madrid nicht genügend Spielpraxis erhält, stößt auf das Interesse der englischen Vereine Newcastle United und Everton. Auch der italienische AC Mailand und die AS Rom sowie der türkische Verein Fenerbahçe beobachten seine Situation. Die Madrilenen könnten für den Spieler etwa 60 Millionen Euro fordern.

Das Schicksal des 20-jährigen Stürmers könnte sich im Wintertransferfenster entscheiden. Sein Hauptziel ist es, regelmäßig auf dem Platz zu stehen und sein Potenzial voll auszuschöpfen. Real Madrid hat jedoch nicht die Absicht, ihn zu einem niedrigen Preis ziehen zu lassen.

Laut Informationen des Journalisten Ekrem Konur zeigen Newcastle und Everton ernsthaftes Interesse an Endrick. Neben ihnen beobachten auch Milan, Roma und Fenerbahçe die Situation des Brasilianers genau.

Ist Real Madrid bereit, Endrick zu verkaufen, anstatt ihn zu verleihen?

Der wichtigste Aspekt in der Transferpolitik des Madrider Klubs ist die Entscheidung über die Zukunft des Spielers.

Berichten zufolge prüft Real Madrid Optionen, Endrick im Wintertransferfenster für etwa 60 Millionen Euro zu verkaufen. Diese Summe stellt eine ernsthafte finanzielle Forderung für den brasilianischen Stürmer dar.

Einige Quellen schreiben, dass die Madrilenen einen permanenten Transfer einer erneuten Leihe vorziehen könnten. Es gibt jedoch noch keine endgültige Entscheidung. Laut Informationen von The Athletic möchten die Vereinsführung und Cheftrainer José Mourinho derzeit, dass Endrick im Team bleibt. Sollte ein permanenter Transfer diskutiert werden, könnte der Preis über 60 Millionen Euro liegen.

Es ist also noch nicht sicher, ob der Brasilianer im Winter den Verein wechseln wird.

Newcastle und Everton wollen ihn in die Premier League holen

Unter den Klubs, die Interesse an Endrick bekundet haben, befinden sich zwei Vertreter der englischen Premier League.

Newcastle könnte die Schnelligkeit, Technik und Vielseitigkeit des jungen Stürmers im Angriff nutzen wollen. Für Everton ist die Verstärkung der Offensivabteilung ein wichtiges Thema. Daher wird der Brasilianer als einer der Kandidaten genannt, die in die Transferpläne des Klubs passen.

Die Forderung von rund 60 Millionen Euro könnte jedoch für beide Teams ein ernstes Hindernis darstellen. Zudem wird erwartet, dass der Spieler selbst nicht nur auf die finanziellen Bedingungen achtet, sondern vor allem auf die Möglichkeit, regelmäßig zu spielen.

Sollte Endrick in die Premier League wechseln, könnte dies ein neuer und wichtiger Schritt in seiner Karriere sein.

Milan und Roma sind ebenfalls noch im Rennen

Der Kampf um den brasilianischen Stürmer findet nicht nur zwischen englischen Klubs statt. Auch die italienischen Vereine AC Mailand und AS Rom möchten ihn in ihren Reihen sehen.

Die Roma schätzt Endricks Schnelligkeit und seine Fähigkeit, auf mehreren Offensivpositionen zu spielen. Auch Milan hat Interesse an seinen Fähigkeiten bekundet.

Das Hauptproblem für die italienischen Klubs sind jedoch die finanziellen Bedingungen des Transfers. Besonders wenn Real Madrid einer Leihvariante nicht zustimmt, könnten die Verhandlungen deutlich komplizierter werden.

Der türkische Klub Fenerbahçe wird ebenfalls als Kandidat genannt. Somit könnte ein Wettbewerb zwischen Vereinen aus mehreren Ländern um Endricks Zukunft entstehen.

Warum spielt Endrick bei Real Madrid nicht häufiger?

Trotz der hohen Nachfrage auf dem Transfermarkt ist es für den Brasilianer in Madrid nicht einfach, einen Platz in der Stammelf zu finden.

Aufgrund der hohen Konkurrenz in der Offensive von Real Madrid hat Endrick Schwierigkeiten, regelmäßig Spielpraxis zu sammeln. Deshalb haben die Diskussionen über seine Zukunft zugenommen.

Der Spieler selbst erklärte bereits, dass er nicht wisse, was im Januar passieren werde, aber das Wichtigste sei, mehr zu spielen, Tore zu schießen und seinem Team zu helfen.

Seine Haltung ist verständlich: Für einen 20-jährigen Stürmer ist es wichtig, nicht nur im Training dabei zu sein, sondern regelmäßig auf dem Platz zu stehen und sich zu beweisen.

Wo wird Endricks nächste Station sein?

Bisher wurde noch keine endgültige Entscheidung über das Schicksal des brasilianischen Stürmers getroffen. Newcastle und Everton prüfen die Möglichkeit, ihn nach England zu holen, während Milan und Roma als Optionen in Italien im Gespräch bleiben. Auch Fenerbahçe beobachtet die Situation.

Der entscheidende Faktor bei diesem Transfer könnte jedoch nicht nur das Interesse der Klubs sein. Es wird erwartet, dass für Endrick selbst die regelmäßige Spielpraxis und die Möglichkeit zur sportlichen Weiterentwicklung an erster Stelle stehen.

Wenn Real Madrid von seiner Forderung von rund 60 Millionen Euro nicht abrückt, wird der Kampf um Endrick noch intensiver. Die entscheidende Frage lautet nun: Wird sich das brasilianische Talent in der Premier League versuchen oder in Italien ein neues Kapitel aufschlagen?