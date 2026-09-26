Der in Buchara geborene Boxer Saidjamshid Jafarov wird Europameister für Aserbaidschan

Die Europameisterschaft 2026, die in der bulgarischen Hauptstadt Sofia zu Ende ging, ging mit einem besonders interessanten Ereignis für die Boxfans aus Usbekistan in die Geschichte ein. Saidjamshid Jafarov, der ursprünglich aus Buchara stammt und einst die Farben der usbekischen Nationalmannschaft vertrat, stieg diesmal für das aserbaidschanische Nationalteam in den Ring und wurde Europameister in der Gewichtsklasse bis 75 kg .

Im Finale kämpfte Jafarov gegen den Russen Ismail Mutsolgov. Im entscheidenden Kampf werteten alle Punktrichter zugunsten des in Usbekistan geborenen Boxers — 5:0. Alle fünf Kampfrichter bewerteten den Kampf mit 29:28 für Jafarov.

Ein neuer historischer Meilenstein in Jafarovs Karriere

Saidjamshid Jafarov wurde in Buchara geboren und erzielte zuvor große Erfolge mit der usbekischen Nationalmannschaft. Bei der Weltmeisterschaft 2023 gewann er die Silbermedaille in der Gewichtsklasse bis 75 kg.

Nun ist ein weiterer wichtiger Titel in seiner sportlichen Laufbahn hinzugekommen — der des Europameisters.

Diesmal trat Jafarov für das aserbaidschanische Nationalteam an und beendete das Turnier in Sofia als Champion.

Er kämpfte souverän bis zum Finale

Jafarovs Weg zum Titel in Sofia begann nicht erst im Finale. In der Gewichtsklasse bis 75 kg besiegte er seine Gegner bereits in den frühen Phasen des Wettbewerbs.

So besiegte er im Achtelfinale den Deutschen Muksim Abdulay mit 5:0. Im Viertelfinale wurde der Schwede Kevin Scott mit demselben Ergebnis geschlagen. Im Halbfinale gewann er mit 4:1 gegen den Engländer Callum Makin.

Auf diese Weise gewann Jafarov alle drei seiner Hauptkämpfe vor dem Finale durch Punktrichterentscheidungen und zog in den entscheidenden Kampf um den Titel ein.

Im Finale gegen einen russischen Weltmeister

Jafarovs Gegner im Finale war Ismail Mutsolgov. Er nahm als Vertreter Russlands am Turnier teil.

Nach dem Finalkampf am 25. September erklärten die Kampfrichter Jafarov einstimmig zum Sieger. Der 5:0-Sieg brachte ihm die Goldmedaille der Europameisterschaft ein.

Interessanterweise war Mutsolgov als Weltmeister von 2025 registriert. Aus dieser Sicht fand das Finale in Sofia für Jafarov unter starkem Wettbewerbsdruck statt.

Saidjamshid Jafarov — Europameister 2026 in der Gewichtsklasse bis 75 kg.

Die erste Europameisterschaft im World Boxing-System

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Turniers in Sofia ist, dass es die erste Europameisterschaft war, die von European Boxing unter dem System der Organisation World Boxing ausgetragen wurde.

Bei der Kontinentalmeisterschaft nahmen 406 Boxer aus 43 Ländern teil. Der Wettbewerb begann am 17. September und endete am 25. September. Medaillen wurden in 10 Gewichtsklassen bei Männern und Frauen vergeben.

Das aserbaidschanische Nationalteam beendete die Meisterschaft mit insgesamt fünf Medaillen: zweimal Gold, einmal Silber und zweimal Bronze. Jafarovs Titel in der 75-kg-Klasse brachte dem Team das zweite Gold.

Ein neuer Meistertitel für den in Usbekistan geborenen Boxer

Saidjamshid Jafarovs Sieg in Sofia war ein weiterer wichtiger Erfolg in seiner internationalen Karriere.

Der Boxer, der 2023 mit der usbekischen Nationalmannschaft WM-Silber gewann, hat nun unter der aserbaidschanischen Flagge EM-Gold zu seiner Sammlung hinzugefügt.

Damit stand der in Buchara geborene Saidjamshid Jafarov bei der Europameisterschaft 2026 in der Gewichtsklasse bis 75 kg ganz oben auf dem Podium. Das Finale in Sofia schlug ein neues Kapitel in seiner Karriere auf.