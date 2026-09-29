Gianni Infantino in Usbekistan: FIFA-Delegation besichtigt wichtige Projekte

Ein bedeutendes Ereignis für den usbekischen Fußball hat begonnen. Eine Delegation unter der Leitung von FIFA-Präsident Gianni Infantino befindet sich vom 29. bis 30. September auf einem offiziellen Besuch in Usbekistan .

Der Besuch der FIFA-Führung soll als wichtige Plattform für den Dialog dienen, bei dem neue Projekte, die Infrastruktur und die Förderung junger Talente im usbekischen Fußball erörtert werden.

Wer hat Infantino in Usbekistan empfangen?

Die FIFA-Delegation wurde vom usbekischen Sportminister Adham Ikramov sowie dem ersten Vizepräsidenten des usbekischen Fußballverbandes Ravshan Ermatov begrüßt.

Das Besuchsprogramm umfasst die Besichtigung einer Reihe von Projekten und Einrichtungen, die darauf abzielen, den Fußball im Land weiter zu popularisieren, die Sportinfrastruktur zu entwickeln und die internationale Zusammenarbeit zu stärken.

Die Zusammenarbeit mit der FIFA ist von entscheidender Bedeutung für die Gestaltung neuer Wege im usbekischen Fußball. Zuvor wurden bei einem Treffen zwischen Präsident Shavkat Mirziyoyev und Gianni Infantino bereits Fragen zur Verbesserung des Fußball-Managementsystems, zur Identifizierung junger Talente sowie zur Ausbildung von Trainern, Schiedsrichtern, Managern und anderen Fachleuten auf internationalem Niveau diskutiert.

Hauptaugenmerk liegt auf jungen Spielern

Einer der Schwerpunkte des Besuchs in Usbekistan ist die Förderung junger Talente.

Besonderes Augenmerk wird darauf gelegt, talentierte Kinder frühzeitig zu erkennen, ihnen hochwertige Trainingsbedingungen zu bieten und sie an den Profifußball heranzuführen.

In dieser Hinsicht spielt auch die Infrastruktur eine entscheidende Rolle. Es wurde offiziell bestätigt, dass mit technischer Unterstützung der FIFA in Usbekistan ein modernes Nationales Fußballzentrum gegründet wurde, das über ein Innovationszentrum für digitalen Fußball verfügt.

Usbekischer Fußball in einer neuen Phase

Der Besuch des FIFA-Präsidenten erfolgt nach einem historischen Erfolg der usbekischen Nationalmannschaft.

Im Jahr 2026 qualifizierte sich die usbekische Nationalmannschaft zum ersten Mal für die Endrunde der Weltmeisterschaft. Präsident Shavkat Mirziyoyev bezeichnete dieses Ergebnis als ein bedeutendes Ereignis in der Geschichte des Fußballs im Land.

Nun besteht eine der Hauptaufgaben darin, dieses Ergebnis durch eine systematische Entwicklung zu festigen.

Neben dem Erfolg auf Nationalmannschaftsebene bleiben der Kinder- und Jugendfußball, Akademien, die Ausbildung von Trainern, das Schiedsrichterwesen, die Fußballinfrastruktur und das Managementsystem dringende Themen.

Die Zusammenarbeit zwischen Usbekistan und der FIFA wird ausgebaut

Die Kooperation zwischen Usbekistan und der FIFA hat in den letzten Jahren mehrere Bereiche abgedeckt.

Dazu gehören die Erweiterung der Möglichkeiten zur Ausrichtung großer FIFA-Turniere im Land, die Entwicklung moderner Infrastruktur und die Ausbildung von Fußballfachleuten.

Im Jahr 2025 fand in Usbekistan das Finale des CAFA Nations Cup statt, an dem auch FIFA-Präsident Gianni Infantino teilnahm.

Zudem wurde offiziell bekannt gegeben, dass eine Vereinbarung zur Eröffnung eines FIFA-Regionalbüros für die zentralasiatischen Länder in Taschkent getroffen wurde.

Welche Veränderungen sind nach dem Besuch zu erwarten?

Die Treffen vom 29. bis 30. September ermöglichen es, mehrere wichtige Themen für den usbekischen Fußball zu erörtern.

Als Schwerpunkte wurden festgelegt:

die weitere Entwicklung der Fußballinfrastruktur;

die Förderung junger Talente;

die Ausbildung von Trainern und Fußballfachleuten;

die weitere Popularisierung des Fußballs im ganzen Land;

der Ausbau der internationalen Zusammenarbeit mit der FIFA

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Die Qualifikation der usbekischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft lenkt noch mehr Aufmerksamkeit auf diesen Prozess.

Der erneute Besuch von FIFA-Präsident Gianni Infantino ist daher kein bloßer offizieller Besuch, sondern erweist sich als wichtiger Besuch, bei dem die nächste Phase des usbekischen Fußballs — die Stärkung von Infrastruktur, Jugendarbeit und internationaler Kooperation — diskutiert wird .