Der Weltfußballverband (FIFA) hat offiziell bestätigt, Opfer eines kriminellen Cyberangriffs geworden zu sein. Dies teilte der bekannte Sportjournalist Rob Harris auf seinem Social-Media-Kanal mit. Der Vorfall erregt besondere Aufmerksamkeit, da er kurz vor den anstehenden Präsidentschaftswahlen der FIFA stattfindet.

Details zum Cyberangriff und die Reaktion der FIFA

Unbefugter Datenzugriff: Infolge des Angriffs verschafften sich Unbekannte Zugriff auf einen begrenzten Teil der persönlichen und dienstlichen Daten der Organisation (ca. 12 GB an Dateien — weniger als 0,1 Prozent der Gesamtdatenbank) .

Ermittlungen: Die FIFA verurteilt diesen Vorfall als schwerwiegende Verletzung der Datensicherheit und arbeitet eng mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen, um die Täter zu identifizieren.

Die Situation vor der FIFA-Präsidentenwahl

Zur Erinnerung: Zuvor hatte die FIFA die Namen der drei offiziellen Kandidaten bekannt gegeben, die an der Wahl zum Präsidenten des Verbandes teilnehmen werden:

Kandidat Land / Position Wahl-Details Gianni Infantino Schweiz — amtierender FIFA-Präsident (Kandidat für die vierte Amtszeit) Wahl 18. März 2027 findet statt Philippe Diallo Frankreich — Präsident des Französischen Fußballverbandes Ort: Rabat, Marokko Kohzo Tashima Japan — Ehrenpräsident des Japanischen Fußballverbandes und Mitglied des FIFA-Rates Veranstaltung: 77. FIFA-Kongress

Glauben Sie, dass dieser Cyberangriff auf die FIFA-Systeme kurz vor den Wahlen mit den politischen Prozessen innerhalb der Organisation zusammenhängt oder handelt es sich lediglich um einen Erpressungsversuch von Hackern?

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