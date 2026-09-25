Usbekistan steigt in der aktualisierten FIFA-Weltrangliste auf – Sieg gegen den Iran, Platz 59

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Usbekistan steigt in der aktualisierten FIFA-Weltrangliste auf – Sieg gegen den Iran, Platz 59

Der überzeugende 3:1-Sieg gegen den Iran in einem internationalen Freundschaftsspiel in Fergana hat die Position der usbekischen Nationalmannschaft auf der internationalen Bühne deutlich gestärkt. In der aktualisierten offiziellen FIFA-Live-Rangliste Fabio Cannavaro haben seine Schützlinge einen Sprung um einen Platz nach oben gemacht und belegen nun Rang 59. Durch den Sieg über den kontinentalen Giganten Iran konnten unsere Vertreter wertvolle +6,83 Ranglistenpunkte hinzugewinnen und ihr Gesamtkonto auf 1416,56 Punkte erhöhen.

Dieser strategische Punktezuwachs ermöglichte es Usbekistan, den zweifachen Asienmeister Katar (1411,06 Punkte) zu überholen und auf den 60. Platz zu verdrängen. Nach dem historischen Debüt bei der Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika (USA, Mexiko, Kanada) und dem vorübergehenden Abfall auf Platz 60 nach dem Turnier, hat unsere Nationalmannschaft unter der Leitung von Cannavaro begonnen, ihre Position in der Weltrangliste entschlossen zurückzuerobern. Nun stehen für unsere Nationalelf wichtige Vorbereitungsspiele am 1. Oktober in Taschkent gegen Syrien und am 6. Oktober auswärts gegen Südkorea an.

Welche Vorteile bietet der Aufstieg auf Platz 59 für die Setzliste vor dem Asien-Cup, warum wurde Katar geschlagen und kann das kommende Auswärtsspiel gegen Südkorea unsere Nationalmannschaft zurück in die Top 50 bringen?

«+6,83 Punkte, Katars Absturz und der Syrien/Korea-Test»: 5 Kernpunkte der FIFA-Ranglistenaktualisierung

Die wichtigsten Fakten und Zahlen aus der FIFA-Live-Tabelle:

  • Aufstieg auf Platz 59: Die usbekische Nationalmannschaft hat 1416,56 Punkte gesammelt und ist offiziell auf den 59. Platz geklettert;

  • +6,83 Ranglistenpunkte: Der 3:1-Sieg gegen den Iran brachte unserer Nationalmannschaft einen beträchtlichen Punktezuwachs;

  • Asienmeister Katar überholt: Katar liegt mit 1411,06 Punkten nun auf Platz 60 hinter unseren Vertretern;

  • Erholung nach der Weltmeisterschaft: Nach dem 60. Platz zum Ende der WM hat das Team von Fabio Cannavaro begonnen, sich wieder in Richtung der Elite zu arbeiten;

  • Strategischer Kalender: Die Spiele am 1. Oktober in Taschkent gegen Syrien und am 6. Oktober auswärts gegen Südkorea sind die entscheidende Phase für das Punktesammeln vor dem Asien-Cup.

Analyse der FIFA-Live-Rangliste: Vergleich der Kennzahlen von Usbekistan und regionalen Konkurrenten

Vergleichende Analyse der Veränderungen in der Welt- und Asienrangliste:

Kriterien und Indikatoren

Usbekische Nationalmannschaft

Katarische Nationalmannschaft

Iranische Nationalmannschaft

Platzierung in der FIFA-Live-Rangliste

Platz 59 (ein Platz aufgestiegen)

Platz 60 (ein Platz abgestiegen)

In den Top 25 der Rangliste

Gesamtpunktzahl

1416,56 Punkte

1411,06 Punkte

Punkte verloren (-6,83 Punkte)

Veränderung im letzten Spiel

+6,83 Punkte (3:1 gegen Iran)

Stabile/Abwärtstendenz

Folge der Niederlage gegen Usbekistan

Cheftrainer

Fabio Cannavaro (Neue Ära)

Lokaler/Spanischer Stab

Amir Ghalenoei (Krise)

Einfluss der WM 2026

Erholung nach dem Debüt

Abwärtstrend nach der WM

Punkteverlust gegen Top-Teams

Nächste Gegner und Herausforderungen

Syrien (1. Okt), Südkorea (6. Okt)

Freundschaftsspiele

Internationale Trainingslager

Sport- und Ranking-Expertise: Warum ist der Aufstieg auf Platz 59 so wichtig?

Fazit internationaler Fußballanalysten und FIFA-Experten:

  • Das psychologische Gewicht des «Überholens von Katar»: Katar war 2019 und 2023 zweimal in Folge Asienmeister und belegte jahrelang Spitzenplätze; dass Usbekistan Katar bei den Punkten direkt überholt hat, zeigt, dass sich das Kräfteverhältnis auf dem Kontinent zugunsten unserer Nationalmannschaft verschiebt;

  • Finanzielle/Ranglisten-Bewertung des Sieges gegen den Iran: Ein Sieg gegen einen hochplatzierten Gegner (Top 20–25) im FIFA-System bringt den höchsten Punktekoeffizienten; +6,83 Punkte aus einem einzigen Freundschaftsspiel sind ein enormer Kapitalgewinn;

  • Tür zu den Top 50: Nach dem Abfall auf Platz 60 nach der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ist Platz 59 das Sprungbrett zur Rückkehr in die Elite; ein Sieg gegen Syrien in Taschkent und Punkte auswärts in Südkoreabringen uns zurück in die Top 50;

  • Setzliste für den Asien-Cup: Je höher die Platzierung, desto größer die Chance, bei kommenden kontinentalen Turnieren und Qualifikationsrunden in Topf 1 zu landen und leichteren Gegnern zu begegnen; Cannavaros Ansatz, jedes Spiel wie ein Finale zu behandeln, basiert genau auf dieser strategischen Berechnung.

Die usbekische Nationalmannschaft unter der Leitung von Fabio Cannavaro hat einen mutigen und unaufhaltsamen Schritt getan, um sich ihren verdienten Platz in der FIFA-Weltrangliste zurückzuholen.

Glauben Sie, dass die Schützlinge von Fabio Cannavaro nach den Spielen gegen Syrien am 1. Oktober und Südkorea am 6. Oktober in die Top 50 der FIFA-Weltrangliste einziehen werden? Wie bewerten Sie persönlich den Sieg gegen den Iran und das Überholen von Katar? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Analyse über den Erfolg unserer Nationalmannschaft mit allen Fußballfans!

FerganaIranUsbekische NationalmannschaftFIFA-RanglisteFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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