Gianni Infantino trifft Shavkat Mirziyoyev: Große Pläne für den Fußball

Eine neue Phase der internationalen Zusammenarbeit im usbekischen Fußball wurde erörtert. Am 30. September empfing Präsident Shavkat Mirziyoyev FIFA-Präsident Gianni Infantino. Bei dem Treffen die Ausrichtung der U-20-Weltmeisterschaft 2027 in Usbekistan und Aserbaidschan auf hohem Niveausowie die Eröffnung eines regionalen FIFA-Büros im Land wurden besonders hervorgehoben.

Dieser Dialog wurde als ein weiteres bedeutendes internationales Ereignis für den usbekischen Fußball gewertet.

Hauptthema: U-20-Weltmeisterschaft

Im Mittelpunkt des Treffens stand die Junioren-Fußballweltmeisterschaft.

Der FIFA-Rat hatte im Oktober 2025 beschlossen, die U-20-Weltmeisterschaft 2027 gemeinsam in Usbekistan und Aserbaidschan auszurichten. Usbekistan hat bereits ein spezielles Programm für die organisatorischen Vorbereitungen des Turniers verabschiedet.

Die FIFA bewertete auch die in Usbekistan ausgetragene FIFA Series 2026 als wichtige organisatorische Vorbereitungsphase für die U-20-WM 2027.

Zusammenarbeit mit der FIFA wird weiter ausgebaut

Während des Gesprächs wurden auch Fragen zur Entwicklung gemeinsamer Programme diskutiert, die darauf abzielen, den Fußball, insbesondere bei der Jugend, populärer zu machen.

Zudem wurde der Fokus auf die Verbesserung des Systems der Fußballorganisation und -verwaltung sowie auf die Identifizierung und Förderung talentierter Jugendlicher gelegt.

Pläne zur Ausweitung der Zusammenarbeit bei der Ausbildung von Trainern, Schiedsrichtern, Managern, Sportmedizinern und technischen Experten nach internationalen Standards wurden ebenfalls geprüft.

Wird ein FIFA-Büro in Taschkent eröffnet?

Ein weiteres wichtiges Thema des Treffens war die Beschleunigung des Prozesses zur Eröffnung eines regionalen FIFA-Büros für die zentralasiatischen Länder in der Stadt Taschkent .

Diese Idee wurde bereits früher in Verhandlungen zwischen Usbekistan und der FIFA thematisiert. Auch bei einem Treffen im September 2025 wurde die Eröffnung eines regionalen FIFA-Büros für Zentralasien in Taschkent besprochen.

Nun liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der Beschleunigung der Arbeiten in diesem Bereich.

In Usbekistan könnten mehr FIFA-Turniere stattfinden

Beim Dialog wurde auch die Frage der Organisation großer FIFA-Turniere und Veranstaltungen in Usbekistan erörtert.

In den letzten Jahren hat das Land seine Erfahrung bei der Ausrichtung internationaler Fußballwettbewerbe erweitert. 2024 war Usbekistan erstmals Gastgeber der FIFA-Futsal-Weltmeisterschaft. Die FIFA Series 2026 wurde als Wettbewerb bewertet, der das Potenzial des Landes zur Organisation großer Fußballveranstaltungen erneut unter Beweis stellt.

Nun liegt das Hauptaugenmerk auf der U-20-Weltmeisterschaft 2027.

Die neue Phase des Dialogs zwischen Usbekistan und der FIFA umfasst nicht nur die Ausrichtung großer Wettbewerbe, sondern auch die Entwicklung junger Spieler, Fachkräfte und der Fußballinfrastruktur .