Warum verliert Brahim Díaz seinen Platz bei Real Madrid? Unerwartete interne Veränderungen

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Warum verliert Brahim Díaz seinen Platz bei Real Madrid? Unerwartete interne Veränderungen

In der internen Hierarchie des Real Madrid kommt es zu unerwarteten Verschiebungen in der Angriffsreihe und bei den Flügelspielern. Laut Informationen der renommierten spanischen Zeitung Marca haben sich die Chancen des marokkanischen Nationalspielers Brahim Díazauf einen Stammplatz und regelmäßige Einsatzzeiten drastisch verringert.

Infolgedessen ist das brasilianische Wunderkind Endrick in der Gunst des Trainerstabs an Díaz vorbeigezogen.

Das Spiel in Rom hat alles verändert: Form und Verletzungsprobleme

Die Verschlechterung der Situation um Brahim Díaz lässt sich durch mehrere wichtige Faktoren erklären:

  • Fehlende Topform: Es wird angemerkt, dass der 27-jährige Mittelfeldspieler derzeit weit von seiner Bestform entfernt ist;

  • Gesundheitliche Einschränkungen: Der Spieler hatte zuletzt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die ihn daran hindern, sein volles Potenzial abzurufen;

  • Endricks überzeugender Auftritt: Im Spiel in Rom wurde Endrick eingewechselt und rechtfertigte mit seiner dynamischen und effektiven Spielweise das Vertrauen der Trainer, wodurch er zur wichtigsten Offensivoption von der Bank wurde.

Kehrtwende bei den Winterplänen: Wer wird verliehen?

Zuvor wurde diskutiert, den jungen Endrick in der Wintertransferperiode auszuleihen, da ihm in Madrid die Spielpraxis fehlte:

  • Das Szenario hat sich zugunsten von Díaz gedreht: Mittlerweile hat sich die Situation um 180 Grad gedreht, und die Wahrscheinlichkeit, dass Brahim Díaz Real Madrid im Winter auf Leihbasis verlässt, ist deutlich gestiegen;

  • Geringe Spielzeit in der laufenden Saison: Der 27-Jährige kam in der laufenden Saison in der spanischen La Liga bisher nur auf 3 Einsätze.

Sollte sich die Situation nicht bald zum Positiven wenden, wird sich der marokkanische Flügelspieler im Winter nach einem neuen Verein umsehen müssen, um regelmäßig Spielpraxis zu erhalten.

Real MadridBrahim DíazEndrickMarcaLa Liga
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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