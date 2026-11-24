Der brasilianische Stürmer von Real Madrid, Endrick, wird aufgrund einer Verletzung mehrere Wochen ausfallen. Dies hat die Diskussionen über die Zukunft des jungen Spielers im Verein und die Möglichkeit einer Leihe im Wintertransferfenster weiter angeheizt.

Der 20-jährige Stürmer hatte in letzter Zeit Schwierigkeiten, sich einen Stammplatz zu erkämpfen. Nun ist die Verletzung ein weiteres Hindernis in seinem Kampf um Spielpraxis.

Welche Verletzung hat sich Endrick zugezogen und wann könnte er zurückkehren?

Real Madrid gab am 23. November offiziell bekannt, dass sich der Spieler medizinischen Untersuchungen unterzogen hat. Die Vereinsärzte diagnostizierten bei Endrick eine Verletzung der Adduktorenmuskulatur im linken Bein.

Die Madrilenen haben noch kein Rückkehrdatum genannt. In der offiziellen Erklärung hieß es, dass der Genesungsprozess des Spielers beobachtet werde.

Laut Informationen des Journalisten Mario Cortegana von The Athletic könnte der brasilianische Stürmer jedoch etwa zwei bis drei Wochen ausfallen. Das bedeutet, dass Endrick wahrscheinlich die kommenden Spiele von Real verpassen wird.

Wird er Real im Wintertransferfenster verlassen?

Eine der interessantesten Fragen zur Zukunft von Endrick ist, ob er im Wintertransferfenster an einen anderen Verein ausgeliehen werden könnte.

Der brasilianische Spieler möchte regelmäßig Spielpraxis sammeln. Bei Real ist es aufgrund der hohen Konkurrenz in der Offensive nicht einfach für ihn, sich einen Platz in der Startelf zu sichern.

Aus diesem Grund wird eine Leihoption als potenziell vorteilhaft für seine Entwicklung diskutiert. Die Vereinsführung und Cheftrainer José Mourinho ziehen es jedoch derzeit vor, den Spieler im Verein zu halten.

Als Mourinho am 20. November auf eine Frage zur Zukunft von Endrick antwortete, betonte er dessen Bedeutung für den Verein. Nach Ansicht des Trainers braucht Real den brasilianischen Stürmer.

Wie sind Endricks Ergebnisse in dieser Saison?

Endrick konnte in dieser Saison bei Real keine konstante Spielpraxis sammeln. Er kam jedoch nicht nur in der spanischen Liga, sondern auch in anderen Wettbewerben zum Einsatz.

Es wäre nicht korrekt, seine Saisonbeteiligung nur auf fünf La-Liga-Spiele zu beschränken. Laut Associated Press hat Endrick in dieser Saison acht Spiele für Real bestritten und im Oktober ein Tor gegen die Roma erzielt.

Zudem konnte er auch für die brasilianische Nationalmannschaft ein Tor erzielen.

Wird die Verletzung Endricks Pläne ändern?

Die Hauptaufgabe für Endrick ist es nun, sich vollständig von der Verletzung zu erholen und auf den Platz zurückzukehren. Die Frage nach seiner Zukunft bei Real bleibt jedoch offen.

Sollte der Spieler nicht genügend Spielpraxis im Verein erhalten, könnte die Leihoption im Wintertransferfenster an Bedeutung gewinnen. Doch nach Mourinhos derzeitiger Haltung zu urteilen, will Real ihn nicht so leicht gehen lassen.

Die entscheidende Frage ist nun: Wird der brasilianische Stürmer nach seiner Rückkehr von der Verletzung Mourinhos Vertrauen gewinnen und seinen Platz bei Real finden, oder wird er zu einem anderen Verein wechseln, um regelmäßig zu spielen?