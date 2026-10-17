Mourinho wählt neue Position für Endrick bei Real Madrid — Details zu taktischen Änderungen

Der Madrider Real Madrid Cheftrainer José Mourinho der junge brasilianische Stürmer Endrickhat beschlossen, seine Rolle auf dem Spielfeld grundlegend zu ändern. Laut einem Bericht der renommierten spanischen Zeitung AS probiert der erfahrene portugiesische Fachmann den 20-jährigen Stürmer nicht als reinen Mittelstürmer, sondern als rechten Flügelspieler aus.

Diese taktische Entscheidung hat auch die sommerliche Transferstrategie der „Königlichen“ direkt beeinflusst und zur Verpflichtung neuer Namen geführt.

Der Transfer von Carlos Espi und die Harmonie im Angriff

Mourinhos Plan zum Umbau der Offensivreihe begann bereits während des Sommertransferfensters:

Die Forderung nach einem anderen Stürmertyp: Der Cheftrainer bat die Führung um einen großgewachsenen Stürmer, der sich im Strafraum durchsetzen kann und stilistisch eine andere Option bietet. So wurde Carlos Espi von Levante verpflichtet;

Keine Konkurrenz, sondern Partnerschaft: Mourinho sieht Espi und Endrick nicht als austauschbare Konkurrenten, sondern als einander ergänzendes Tandem auf dem Platz. Während Espi im Zentrum die Verteidiger bindet, erhält Endrick die Möglichkeit, vom rechten Flügel in die Mitte zu ziehen.

Thriller gegen die Roma: Das Debüt des neuen Duos

Wie effektiv dieser taktische Plan in der Praxis ist, zeigte sich deutlich im dramatischen Spiel der UEFA Champions League gegen die Roma (4:3):

Die Wende nach der Pause: Beide jungen Spieler wurden in der zweiten Halbzeit eingewechselt und veränderten in kurzer Zeit den Spielverlauf;

Tore und Vorlage: Sowohl Endrick als auch Carlos Espi konnten sich in die Torschützenliste eintragen. Bemerkenswert ist, dass Endrick das Tor von Espi mit einer präzisen Flanke vom rechten Flügel vorbereitete.

Von der Vier-Minuten-Begrenzung zu den Hauptplänen

Dieses Spiel war ein Neuanfang für das brasilianische Wunderkind:

Mangelnde Spielpraxis: Vor dem Aufeinandertreffen mit der Roma kam Endrick in der laufenden Saison kaum zum Einsatz – sein einziger Auftritt war am 15. September gegen Elche und dauerte lediglich vier Minuten; an.

Rückkehr des Vertrauens: Die starke Leistung gegen den römischen Klub hat das Vertrauen des Trainerstabs in Endrick wiederhergestellt und die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht, dass er in den kommenden Spielen in der Startelf steht.

Es wird erwartet, dass diese taktische Entdeckung von José Mourinho die Offensive von Real Madrid schneller, unberechenbarer und für gegnerische Abwehrreihen gefährlicher macht.