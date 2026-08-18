Milan bemüht sich um einen Transfer von Endrick

Der italienische Klub Milan hat versucht, den talentierten brasilianischen Stürmer Endrick von Real Madrid zur Verstärkung der Offensive zu verpflichten. Laut Fabrizio Romano hat Klubbesitzer Gerry Cardinale persönlich Verhandlungen über den Transfer aufgenommen und sowohl die Berater des Spielers als auch die Führung des Madrider Klubs kontaktiert. Goal.com berichtet darüber.

Der Trainer und die Vereinsführung der Rossoneri suchen nach einem vielseitigen, kreativen Spieler, der Christian Pulisic unterstützen und hinter der Angriffsspitze agieren kann. Die Milan-Führung hat sich auf den jungen brasilianischen Stürmer konzentriert, um den Transfermarkt zu beleben, und die Möglichkeit einer Leihe geprüft.

Real Madrid und die Antwort des Spielers

Der Klub aus Madrid und der Spieler selbst haben eine Leihe vorerst jedoch entschieden abgelehnt. Endrick erklärte, dass er um seinen Platz bei Real Madrid kämpfen wolle, und teilte der Vereinsführung seine Entscheidung mit. Zuvor war auch die Roma mit dem jungen Stürmer in Verbindung gebracht worden, doch der Brasilianer lehnte deren Anfrage ebenfalls ab.

Auch wenn der Transfer vorerst nicht zustande gekommen ist, könnte dieser Versuch in Zukunft Früchte tragen. Obwohl Real Madrid über eine große Auswahl an Stürmern verfügt, ist eine Veränderung der Situation in den kommenden Monaten oder im Winter-Transferfenster nicht ausgeschlossen. Sollte es dazu kommen, wären sowohl der Spieler als auch der Königliche Klub bereit, die Option Milan ernsthaft zu prüfen.

Veränderungen und Pläne bei Milan

Der italienische Traditionsklub arbeitet nicht nur am Transfer von Endrick, sondern auch aktiv an den Verpflichtungen und Abgängen anderer Spieler. Der Klub prüft verschiedene Optionen, um den Kader auszugleichen und während der Saison konstant gute Ergebnisse zu erzielen. Besonders die Verstärkung des Konkurrenzkampfs in der Offensive bleibt eines der wichtigsten Ziele der Mannschaft.

Laut Goal.com wird die Milan-Führung auch künftig auf dem Transfermarkt aktiv sein und die Bemühungen um die Verpflichtung junger Stars fortsetzen, sobald sich eine passende Gelegenheit ergibt. Vorerst konzentriert sich die Mannschaft jedoch darauf, ihre Saisonziele zu erreichen.