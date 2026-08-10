Manchester United sollte in den Kampf um Endrick einsteigen

Die Situation um Real Madrids talentierten brasilianischen Angreifer Endrick spitzt sich in der Schlussphase des Sommertransferfensters zu. ESPN zufolge buhlen Premier-League-Giganten, darunter Manchester United und Aston Villa, um den jungen Stürmer. Goal.com berichtet .

Der spanische Spitzenklub soll den Brasilianer im Alter von gerade einmal 16 Jahren für 50 Millionen Pfund von Palmeiras verpflichtet haben. Da Kylian Mbappé den Konkurrenzkampf in Madrid jedoch verschärft, bleibt die Zukunft des jungen Talents ungewiss.

Ale Morenos Einschätzung und die Transferlogik

Laut dem renommierten Experten Ale Moreno würde ein Spieler mit Endricks Profil ideal zu Manchester United passen. Seiner Ansicht nach fehlt den Red Devils derzeit ein solcher Spielertyp für die zentrale Position im Angriff, und der Transfer könnte die Möglichkeiten des Teams erweitern.

Der Experte ergänzte, dass die Wahl von Manchester United gegenüber Bayern München oder anderen Klubs auch den Ambitionen des Spielers entsprechen würde. Ein Wechsel zu Old Trafford könnte ein geeigneter Schritt in der Entwicklung des jungen Angreifers sein.

Aston Villas Interesse und die Leihoption

Gleichzeitig plant auch Aston Villa unter Unai Emery, den Brasilianer zu verpflichten. Der Klub aus Birmingham, der sich für die Champions League qualifiziert und Morgan Rogers an Chelsea verkauft hat, erwägt eine Leihe, um den Kader zu verstärken.

Endrick spielte in der zweiten Hälfte der vergangenen Saison auf Leihbasis beim französischen Klub Lyon. In 21 Einsätzen erzielte er acht Tore und bereitete acht weitere vor. Nach dieser erfolgreichen Phase möchte er weiterhin regelmäßig Spielpraxis sammeln.

Der Vollzug dieser Transfers hängt jedoch von der Entscheidung des Cheftrainers von Real Madrid ab. Berichten zufolge ist der portugiesische Coach von den Leistungen des jungen Spielers in der Saisonvorbereitung beeindruckt und könnte ihn im Kader behalten wollen.