Javier Tebas wirft Real Madrid Nazi-Propaganda vor – Madrid fordert Rücktritt

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Javier Tebas wirft Real Madrid Nazi-Propaganda vor – Madrid fordert Rücktritt

Im spanischen Fußball haben die Konflikte neue, beispiellose politische und ethische Grenzen überschritten. Der Präsident von La Liga, Javier Tebas, hat gegen die Führung des Klubs Real Madrid sowie dessen offizielle Medienkanäle schwere und skandalöse Vorwürfe erhoben.

Tebas verglich die Informationspolitik und die Methoden zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung, die von den „Königlichen“ angewandt werden, mit den Taktiken von Joseph Goebbels, dem berüchtigten Propagandaminister des NS-Regimes.

Die scharfen Vorwürfe von Tebas: „Real stellt sich immer als Opfer dar“

Der La-Liga-Chef kritisierte die Medientaktik des Madrider Klubs offen:

  • Selektive Informationsweitergabe: Tebas betonte, dass die Klubführung und ihr Fernsehsender (Real Madrid TV) nur Situationen auswählen, die ihren Interessen dienen, und diese einseitig interpretieren;

  • „Feindbild“ und inszenierte Ungerechtigkeit: Es wurde behauptet, dass eine Politik verfolgt werde, bei der durch ständige Klagen über Ungerechtigkeit künstlich ein äußeres „Feindbild“ geschaffen wird;

  • Vergleich mit der Goebbels-Propaganda: Der Präsident von La Liga verglich diese vom Madrider Klub angewandten Methoden mit den Grundprinzipien der Propagandamaschinerie des NS-Regimes;

  • Die Opferrolle: Nach Ansicht von Tebas ist Real Madrid daran gewöhnt, sich in jeder strittigen Situation stets als das Opfer darzustellen.

Die Antwort von Real Madrid: Forderung nach sofortigem Rücktritt

Ein solch schwerer Vergleich und die beleidigenden Vorwürfe blieben vom Madrider Spitzenklub nicht unbeantwortet:

  • Außerordentliche offizielle Stellungnahme: Real Madrid veröffentlichte umgehend eine scharfe Antwort auf seiner offiziellen Website und bezeichnete den Vergleich des Klubs mit Methoden des NS-Regimes durch eine Führungsperson des europäischen Fußballs als moralisch abscheulich und inakzeptabel;

  • Forderung nach Amtsniederlegung: Der Klub forderte Javier Tebas dazu auf, mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Präsident von La Liga und als Vizepräsident des Königlich Spanischen Fußballverbandes zurückzutreten.

Diese offene Feindseligkeit zwischen dem Chef des spanischen Fußballs und dem größten Klub des Landes führt das System in eine tiefe Führungskrise.

Javier TebasReal MadridLa LigaGoebbelsFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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