Der Madrider Real Mittelfeldspieler Bernardo Silva erntet in der spanischen Hauptstadt nicht nur für seine Leistungen auf dem Platz, sondern auch für seine herausragenden menschlichen Qualitäten große Anerkennung bei seinen Teamkollegen und dem Trainerstab. Dies berichtete die spanische AS Zeitung.

Führungsqualitäten in der Kabine und harte Arbeit

Die Spieler der „Königlichen“ betonen über ihren 32-jährigen portugiesischen Kollegen, dass sie sich vollkommen sicher fühlen, wenn er am Ball ist. Die Vereinsführung und das Trainerteam schätzen den ehemaligen Manchester CitySpieler als echte Führungspersönlichkeit, die in der Kabine motiviert und unterstützt.

Dem Bericht zufolge hat Bernardo Silva auch in Zeiten geringerer Spielpraxis keinerlei Unzufriedenheit gezeigt. Im Gegenteil, er betonte im privaten Kreis, dass er noch härter an sich arbeiten müsse, und erkannte bescheiden an, dass seine Konkurrenten um den Stammplatz derzeit bessere Leistungen zeigen.

Bernardo Silvas Rolle bei Real und die wichtigsten Aspekte

Kategorie Details Spieler und Alter Bernardo Silva (32 Jahre, ehemaliger Mittelfeldspieler von Manchester City) Einschätzung der Teamkollegen Sie fühlen sich auf dem Platz vollkommen sicher, wenn er am Ball ist Rolle in der Kabine Motivierende und unterstützende Führungspersönlichkeit Umgang mit Konkurrenz Zeigt bei Reservistenrolle keine Unzufriedenheit und erkennt an, dass er härter arbeiten muss Quelle AS (Spanien)

Wie sehr wird Bernardo Silvas Erfahrung und Bescheidenheit Real Madrid Ihrer Meinung nach in der entscheidenden Phase der Saison helfen, Titel zu gewinnen?

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