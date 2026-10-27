Der Stürmer der französischen Nationalmannschaft und von Real Madrid Kylian Mbappé hat eine offizielle Erklärung zu dem großen internationalen Konflikt abgegeben, der in China nach seinen abfälligen Bemerkungen über Internet-Memes entstanden war, und sich beim gesamten chinesischen Volk entschuldigt.

Nach dem Auftritt des Fußballstars wurden millionenschwere Werbeverträge auf dem chinesischen Markt gekündigt, das Staatsfernsehen (CCTV) löschte ihn komplett aus der Medienlandschaft und sogar die Führung der spanischen La Liga sah sich gezwungen, in die Situation einzugreifen.

„Das war nicht meine Absicht“: Mbappés offizielle Entschuldigung

Der Fußballer drückte auf seiner Social-Media-Seite seinen Respekt gegenüber dem chinesischen Volk und dessen nationalen Werten aus und brachte sein aufrichtiges Bedauern zum Ausdruck:

Kritik an unbedachten Worten: „In einem kürzlich geführten Interview habe ich auf Internet-Memes über mich reagiert. Mein Kommentar war unbedacht, und ich verstehe jetzt, dass er viele Menschen in China und Chinesen auf der ganzen Welt tief verletzt hat“;

Aufrichtiges Bedauern: „Ich entschuldige mich bei allen, die sich durch meine Worte verletzt gefühlt haben. Ich hatte absolut keine böse Absicht. Ich respektiere das chinesische Volk und seine reiche Geschichte zutiefst und bereue die Geschehnisse aufrichtig“, betonte der Fußballer;

Eingreifen des La-Liga-Präsidenten: Nachdem der Konflikt über die Grenzen eines einzelnen Spielers hinausging und die strategischen Interessen der spanischen Liga in Asien gefährdete, hat auch der Präsident von La Liga, Javier Tebas, persönlich beim chinesischen Publikum um Entschuldigung für die durch Mbappés Worte verursachten Kränkungen gebeten.

Boykott nach einem Scherz: Wie ernst waren die Folgen des Konflikts?

Mbappés leichtfertige Ironie über Memes entwickelte sich innerhalb weniger Tage zu einem riesigen kommerziellen und politischen Problem:

Unternehmen kündigten Verträge: Der Getränkeriese Eastroc Beverage und der Lebensmittelmagnat Mengniu Dairy kündigten die millionenschwere Partnerschaft mit dem Spieler innerhalb eines Tages unter dem Motto „Null Toleranz“;

Daten von CCTV gelöscht: Alle offiziellen Nachrichten- und Medien-Apps des chinesischen Staatsfernsehens entfernten sämtliche Fotos, Videos und Textmaterialien von Mbappé von ihren Plattformen;

Nationale Sensibilität: Westlichen Quellen zufolge bezog sich das Meme, das der Fußballer als lustig bezeichnete, auf das Bild einer bedeutenden politischen Persönlichkeit der chinesischen Geschichte und wurde von der lokalen Bevölkerung als Beleidigung der Geschichte und des Staates gewertet.

Die Kylian-Mbappé-Affäre: Chronologie und ergriffene Maßnahmen