Im Rahmen des nächsten Spieltags der spanischen La Liga Real Madrid erlitt im eigenen Stadion gegen Alavés eine 1:2 überraschende Niederlage. Nach dem Spiel erklärte der Cheftrainer der „Königlichen“ José Mourinho dass er die volle Verantwortung für die Niederlage übernimmt und erläuterte seine Entscheidungen bei der Aufstellung.

„Die Mannschaft wirkte etwas träge“

Der portugiesische Trainer räumte ein, dass die Spieler während der Begegnung nicht aktiv genug waren, gab jedoch zu, dass das Ausbleiben einer Rotation zu Ermüdungserscheinungen geführt haben könnte:

„Ich hatte das Gefühl, dass die Mannschaft etwas träge agierte. Aber wenn man zu viele Änderungen vornimmt, um Spieler zu schonen, riskiert man, dass das Ergebnis ausbleibt. Deshalb wollte ich die Struktur der Mannschaft nicht antasten. Alle Entscheidungen und die Verantwortung liegen bei mir“, sagte José Mourinho.

Infolge dieser Entscheidung des Trainers und der schwachen Leistung kassierte Real zwei Gegentore und verlor wichtige Punkte. Diese unerwartete Niederlage könnte die Situation der Madrilenen im Titelrennen erschweren.

Die Situation in der La-Liga-Tabelle nach dem Spiel

Obwohl der Madrider Club verloren hat, hält er vorerst den zweiten Platz in der Tabelle. Doch der Hauptkonkurrent um die Meisterschaft, Barcelona hat nun eine sehr gute Gelegenheit, den Punkteabstand weiter zu vergrößern.

Statistiken Details Spielergebnis Real Madrid – Alavés 1:2 Standpunkt von José Mourinho Gab zu, nicht rotiert zu haben, und übernahm die volle Verantwortung für die Niederlage Tabellenplatz Real Madrid – blieb auf dem 2. Platz Situation des Konkurrenten Barcelona könnte den Vorsprung weiter ausbauen

Glauben Sie, dass José Mourinhos Entscheidung, die Aufstellung nicht zu verändern und nicht zu rotieren, der Hauptgrund für die Niederlage war, oder gab es bei den Real-Spielern eine gewisse Unterschätzung des Gegners?

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