Der Cheftrainer des Real Madrid Clubs José Mourinho hat eine klare Haltung zur Qualität und zur internen Disziplin der größten Stars des Teams bezogen — Kylian Mbappé, Jude Bellingham und Vinícius Júnior.

„Wir konzentrieren uns auf mannschaftliche Erfolge, nicht auf individuelle Ziele“

Der portugiesische Trainer erkannte das gleiche Niveau der drei Offensivspieler an und äußerte sich offen zu seiner Haltung gegenüber jedem Spieler, der mit einer Reservistenrolle unzufrieden sein könnte:

„Mbappé, Bellingham und Vinícius sind auf dem gleichen Niveau. Aber wenn einer von ihnen auf der Bank sitzt und unzufrieden ist, dann ist das sein Problem. Wir konzentrieren uns auf mannschaftliche Erfolge, nicht auf individuelle Ziele“, so José Mourinholaut Madrid Xtra .

Aktuelle Lage in La Liga und das nächste Spiel von Real Madrid

Nach dem 13. Spieltag der spanischen Meisterschaft verfolgen die Madrilenen weiterhin den Tabellenführer:

Statistiken Details Tabellenplatz 2. Platz (nach 13 Spieltagen 33 Punkte) Rückstand auf den Spitzenreiter hinter dem FC Barcelona mit 3 Punkten Nächster Gegner und Spieltag Duell gegen Alavés am 14. Spieltag der La Liga (Heimspiel) Anstoßzeit In der Nacht vom 28. auf den 29. November, um 01:00 Uhr

Glauben Sie, dass José Mourinhos harte Herangehensweise an die Starspieler die Atmosphäre in der Kabine von Real Madrid stärken oder zu internen Konflikten führen wird?

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