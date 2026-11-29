Im Rahmen des 14. Spieltags der spanischen La Liga verlor der Madrider Real im eigenen Stadion gegen Alavés mit 1:2 Nach dieser Niederlage äußerte sich der Cheftrainer der „Königlichen“, José Mourinho, auf der Pressekonferenz scharf zu den Gründen der Niederlage, dem Zeitspiel des Gegners und der Schiedsrichterleistung.

„Uns fehlte die Aktivität im gegnerischen Strafraum“

Der portugiesische Experte betonte, dass Real zwar mehr Ballbesitz hatte, aber keine Lücken fand, um die tief stehende gegnerische Abwehr zu durchbrechen:

„Wir spielten gegen eine Mannschaft, die tief verteidigte und nach Ballgewinn nicht versuchte, das Spiel spielerisch aufzubauen. Ihr Ziel waren lange Bälle auf die Stürmer und Konter. Uns fehlte die Aktivität im gegnerischen Strafraum. Wir dominierten den Ballbesitz, fanden aber keine Räume. Bernardo Silva und Arda Güler sind Spieler mit ähnlichem Stil. Deshalb habe ich mich für eine Änderung im Angriff entschieden. Quique Flores hat seinen Plan umgesetzt. Das war für uns keine Überraschung. Wir hatten gestern genau für ein solches Defensivspiel trainiert.“

Bälle auf dem Spielfeld und Kritik am Schiedsrichter

Während Mourinho dem Alavés-Trainer Quique Sánchez Flores zu seiner Taktik gratulierte, verurteilte er die zusätzlichen Bälle, die während des Spiels auf das Feld geworfen wurden, sowie die Reaktion des Schiedsrichters scharf:

„Es kam ihnen zugute, dass der Schiedsrichter das Zeitspiel ignorierte. Sie haben zweimal Bälle auf das Feld geworfen. Laut Regel sollte der Cheftrainer die Rote Karte sehen, wenn ein Mitglied des Trainerstabs so etwas tut. Ich gratuliere Quique zu seiner Taktik. Ich kann nur das hässliche Verhalten kritisieren, Bälle auf das Feld zu werfen. Im heutigen Fußball macht das niemand mehr.“

„Dieser Schiedsrichter liebt es, seine Macht zu demonstrieren“

José Mourinho ging auch auf den Platzverweis von Jude Bellinghamin der 89. Minute ein und erinnerte daran, dass genau dieser Schiedsrichter regelmäßig die Stars von Real vom Platz stellt:

„Bellinghams Platzverweis? Vor zwei Spielzeiten hat dieser Schiedsrichter Mbappé, letzte Saison Vinícius und diese Saison Bellingham vom Platz gestellt. Mal sehen, ob er nächste Saison auch Courtois vom Platz stellt. Dieser Schiedsrichter liebt es, seine Macht zu demonstrieren. Ich will nicht sagen, dass wir wegen des Schiedsrichters verloren haben. Aber ich war wütend, dass der Gegner, der an Mbappés Trikot zog, keine Gelbe Karte bekam“, sagte José Mourinho.

Die Kernpunkte von José Mourinhos Aussage

Themenbereich Position des Trainers Spiel und taktische Entscheidungen Trotz Ballbesitz fehlte die Aktivität im gegnerischen Strafraum; Bernardo Silva und Arda Güler spielten zu ähnlich, daher die Änderung im Angriff Alavés und Quique Flores Er erkannte die Defensiv- und Kontertaktik des Gegners an, kritisierte jedoch das Zeitspiel durch das zweimalige Werfen von Bällen auf das Feld als unsportlich Schiedsrichterleistung und Rote Karten Er erinnerte daran, dass der Schiedsrichter zuvor Mbappé und Vinícius, und jetzt Bellinghamvom Platz gestellt hat, und kritisierte seine Machtbesessenheit („Ob er nächste Saison auch Courtois vom Platz stellt“)

Sind Mourinhos Beschwerden über die Schiedsrichterleistung und das Zeitspiel des Gegners Ihrer Meinung nach berechtigt, oder sollte Real Madrid die Gründe für die Heimniederlage im eigenen Spiel suchen?

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