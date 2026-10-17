Fulham gegen Hull: Aufstellungen und Live-Ticker

Das Spiel zwischen Fulham und Hull im Rahmen der Premier League beginnt am 17. Oktober um 19:00 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Live-Ticker aktualisiert.

Fulham Startelf: 1. Leno B., 22. Affengruber D., 3. Bassey C. (Kapitän), 16. Berge S., 14. Bobb O., 21. Castagne T., 19. Charles S., 7. Garcia G., 17. Iwobi A., 24. King J., 33. Robinson A.

Fulham Ersatzbank: 5. Andersen J., 10. Cairney T., 11. Kevin, 23. Lecomte B., 20. Manuel Angel, 8. Palacios C., 9. Rodrigo Muniz, 30. Sessegnon R., 2. Tete K.

Fulham Cheftrainer: Arbeloa A.

Hull Startelf: 19. Solakis K., 6. Ajayi S., 10. Belloumi M., 2. Coyle L. (Kapitän), 25. Crooks M., 15. Egan J., 22. Herrington L., 9. McBurnie O., 18. Norton-Cuffy B., 27. Slater R., 7. Thomas S.

Hull Ersatzbank: 11. Gelhardt J., 3. Giles R., 14. Jerto-Dal J., 42. Iroegbunam T., 17. McNair P., 5. Morita H., 12. Phillips D., 21. Stroud E., 47. Vaz R.

Hull Cheftrainer: Jakirovic S.