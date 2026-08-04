Arbeloa holt seinen Schützling von Real: Transfer für 40 Millionen

Fulham hat seine Offensive mit einem der erfolgreichsten Absolventen der Real-Akademie verstärkt. Der Londoner Klub den 22-jährigen spanischen Stürmer Gonzalo Garcíaoffiziell verpflichtet.

Der Fußballer unterschrieb bei seinem neuen Verein einen Fünfjahresvertrag bis zum Sommer 2031. Der Deal hat noch einen wichtigen Aspekt: Gonzalo wird weiterhin unter Álvaro Arbeloa arbeiten, der ihn in England gut kennt und sein Potenzial gefördert hat.

Transfergebühr in offizieller Mitteilung nicht genannt

Fulham bestätigte am 3. August die Verpflichtung von Gonzalo García. Laut Reuters läuft die Vereinbarung über fünf Spielzeiten, doch der Londoner Klub gab die finanziellen Details des Transfers nicht bekannt.

Die spanische Presse berichtet dagegen, dass Fulham rund 40 Millionen Euro für den Spieler gezahlt habe. Einige Berichte sprechen zudem von zusätzlichen Boni, deren Höhe von den Klubs jedoch nicht offiziell bestätigt wurde.

Daher sollten die aktuellen Informationen wie folgt eingeordnet werden:

Transferdetails Status Gonzalo wechselt zu Fulham Offiziell bestätigt Vertragslaufzeit Bis zum Sommer 2031 Dauer der Vereinbarung 5 Jahre Transfersumme Offiziell nicht bekannt gegeben Medienangabe Rund 40 Millionen Euro Zusätzliche Boni Keine offizielle Bestätigung Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr In einigen Berichten erwähnt, in der offiziellen Mitteilung nicht ausdrücklich genannt

Es gibt einen verborgenen Aspekt bei den 40 Millionen Euro

Laut AS und El País hat Fulham für 40 Millionen Euro nicht alle Rechte am Spieler erworben, sondern etwa 70 Prozent. Real behielt rund 30 Prozent der Rechte an Gonzalo, um künftig am nächsten Transfer beteiligt zu werden.

Dieser Mechanismus bietet dem Madrider Klub zwei Möglichkeiten:

eine hohe Summe aus dem aktuellen Transfer des Spielers zu erzielen;

bei einem teureren Weiterverkauf von Gonzalo erneut am Geschäft zu verdienen.

Einige Quellen berichten außerdem, dass Real eine Rückkaufoption behalten habe. Da die vollständigen rechtlichen Klauseln des Deals jedoch nicht veröffentlicht wurden, wäre es zu früh, diese Information als endgültige offizielle Vertragsbedingung zu betrachten.

Warum entschied sich Arbeloa gerade für Gonzalo?

Fulham ernannte Álvaro Arbeloa im Juli 2026 zum Cheftrainer. Der Spanier arbeitete zuvor in der Real-Akademie und verfolgte Gonzalos Entwicklung aus nächster Nähe.

Später arbeiteten beide auch in der ersten Mannschaft des Madrider Klubs zusammen. Reuters hob besonders hervor, dass Gonzalo durch seinen Wechsel nach London wieder mit seinem früheren Trainer vereint wird.

Es ist daher naheliegend, dass Arbeloa bei diesem Transfer eine große Rolle spielte. Der Trainer weiß genau,

auf welchen Positionen der Spieler effektiv agieren kann;

wo seine Stärken im Strafraum liegen;

wie diszipliniert er im Training ist;

welchen Charakter er unter Druck zeigt;

welche weiteren Bereiche er entwickeln muss

Gonzalo kennt.

Auch für Gonzalo dürfte die Anpassung an ein neues Land und eine neue Liga unter einem vertrauten Trainer deutlich leichter fallen.

Er kam mit zehn Jahren zu Real

Gonzalo García schloss sich 2014 im Alter von gerade einmal zehn Jahren der Real-Akademie an. Er spielte in verschiedenen Altersklassen des Klubs und schaffte anschließend den Sprung zu Castilla und in die erste Mannschaft.

Eine der wichtigsten Etappen auf dem Weg in den Profifußball war seine Torjägersaison bei Castilla. Mit 25 Treffern wurde er seit der Gründung der Primera Federación zum besten Torschützen des Wettbewerbs und stellte eine der besten Leistungen eines Castilla-Spielers im 21. Jahrhundert ein.

Gonzalo überzeugte auch bei der Klub-Weltmeisterschaft, wurde Torschützenkönig des Turniers und von der FIFA in die Elf des Wettbewerbs gewählt. Nach diesen Leistungen verlängerte Real seinen Vertrag 2025 bis 2030 und beförderte ihn in die erste Mannschaft.

51 Spiele und 13 Tore für Real

Laut Reuters kam Gonzalo in allen Wettbewerben 51-mal für die erste Mannschaft von Real zum Einsatz und erzielte 13 Tore. 2024 gehörte er zudem zum Kader des Teams, das La Liga und die Champions League gewann.

Seine Zahlen in Madrid sind nicht schlecht, doch die große Konkurrenz in der ersten Mannschaft garantierte ihm keine regelmäßige Spielpraxis. Bei Fulham erhält er dagegen größere Chancen, im Sturmzentrum zum Stammspieler zu werden.

Genau darin liegt der größte Vorteil dieses Transfers für den 22-jährigen Stürmer: Statt auf Chancen als Ersatzspieler zu warten, kann er jede Woche in der Premier League auflaufen.

Fulham brauchte einen neuen Mittelstürmer

Der Londoner Klub nahm im Sommer große Veränderungen in der Offensive vor. Der Abschied von Raúl Jiménez nach Vertragsende war bereits bestätigt worden. Damit stand Arbeloa vor der Aufgabe, einen neuen Mittelstürmer zu finden.

Gonzalo gilt als vielseitiger Stürmer. Er kann

in die Tiefe starten;

freie Räume im Strafraum finden;

sich im Luftduell behaupten;

gegnerische Verteidiger unter Druck setzen;

und sich aus dem Zentrum auf die Flügel fallen lassen.

Der Wechsel vom spanischen Fußball in die Premier League wird jedoch eine große Herausforderung. In England sind die Zweikämpfe körperbetonter, das Spieltempo höher und der Druck der Verteidiger größer. Ob Gonzalo den 40-Millionen-Euro-Transfer rechtfertigt, hängt davon ab, wie schnell er sich an diese Bedingungen gewöhnt.

Real hat sich möglicherweise noch nicht vollständig von dem Spieler verabschiedet

40 Millionen Euro wären aus Sicht von Real ein hoher Ertrag für einen jungen Akademiespieler. Da der Klub ihn nicht selbst verpflichtet hatte, könnte der größte Teil der Transfersumme als finanzieller Gewinn verbucht werden.

Die Berichte, wonach Real einen Anteil an Gonzalos künftigen Rechten behalten hat, zeigen jedoch, dass der Madrider Klub das Vertrauen in ihn nicht vollständig verloren hat.

Sollte der Stürmer in England den nächsten Schritt machen, könnte Real

eine Rückkehr des Spielers prüfen;

am nächsten Transfer verdienen;

auf ein lukratives Angebot eines anderen Klubs warten.

In diesem Sinne wirkt der Deal nicht wie ein einfacher Abschied, sondern eher wie eine Strategie, den Spieler zur Weiterentwicklung in ein anderes Umfeld zu schicken und zugleich die finanziellen Interessen zu wahren.

Gonzalos erste große Prüfung wartet gegen Chelsea

Fulham startet am 24. August mit einem Heimspiel gegen Chelsea in die neue Premier-League-Saison. Wenn Gonzalo die Vorbereitung erfolgreich absolviert, könnte sein Debüt im englischen Fußball gleich in einem London-Derby stattfinden.

Seine Aufgabe ist klar: Er muss den Status eines vielversprechenden Ersatzspielers bei Real hinter sich lassen und sich in der Premier League zu einem Stammstürmer entwickeln, der regelmäßig Tore erzielt.

Arbeloa schenkt seinem ehemaligen Schützling mit der Genehmigung des rund 40 Millionen Euro teuren Transfers großes Vertrauen. Nun liegt es an Gonzalo, dieses Vertrauen zu rechtfertigen.

Wie viele Tore wird Gonzalo García deiner Meinung nach in seiner ersten Saison für Fulham erzielen? Hinterlasse deine Meinung in den Kommentaren und teile den Artikel über Telegram oder andere soziale Netzwerke mit Sportfans!