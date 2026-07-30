Real verkauft Talent an Fulham: Kluge strategische Klauseln...

Real Madrid hat offiziell bekannt gegeben, dass eine Einigung über den permanenten Wechsel von Stürmer Gonzalo García zum Premier-League-Klub Fulham erzielt wurde. Dieser Transfer gehört zu den bemerkenswertesten und finanziell bedeutendsten Deals der Sommertransferperiode.

Finanzielle Details: 40 Millionen Euro garantiert plus Boni

Der Gesamtwert des Deals könnte 42 Millionen Euro erreichen. Fulham zahlt an Real eine garantierte Ablösesumme von 40 Millionen Euro . Weitere 2 Millionen Euro sind als verschiedene Boni vorgesehen, die an die Leistungen des Spielers und des Teams geknüpft sind.

Strategischer Vorteil für Real: 30 % Weiterverkaufsrecht und Rückkaufoption

Die Führung von Real Madrid hat es geschafft, den Transfer mit klugen strategischen Klauseln abzusichern. Der Verein behält sich laut Vereinbarung eine Beteiligung von 30 Prozent an einem zukünftigen Transfer des Spielers vor. Dies stellt sicher, dass Real bei einem teureren Weiterverkauf von Gonzalo García erheblich mitprofitiert.

Darüber hinaus besitzen die Madrilenen ein Vorkaufsrecht (option of first refusal) für Gonzalo García. Diese Klausel verschafft Real den Vorteil, den Spieler zurückzuholen, sollte er sich bei Fulham beweisen und nach Madrid zurückkehren wollen.

Eine neue Etappe für Gonzalo García und die Ambitionen von Fulham

Für Fulham ist dieser Transfer ein ernsthafter Schritt zur Festigung der Premier-League-Position und zur Verstärkung des Angriffs. Die Investition von 40 Millionen Euro plus Boni zeigt die Bereitschaft des Londoner Klubs, in junge Talente zu investieren.

In Kürze wird Gonzalo García in London zum Medizincheck erwartet und soll einen Vertrag bei Fulham unterschreiben. Für den Spieler ist der Sprung aus Reals Jugend in die Premier League eine große Chance und Verantwortung.

Dieser Transfer gilt als gelungenes Beispiel für Reals Strategie, Einnahmen aus eigenen Akademietransfers zu generieren und sich gleichzeitig Rückkehroptionen offenzuhalten. Fulham hat seine Ambitionen damit unter Beweis gestellt.