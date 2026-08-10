Eine neue Ära bei Chelsea: Wie bereitet Alonso sein Team auf die Premier-League-Saison vor?

Chelseas Cheftrainer Xabi Alonso sprach darüber, welches Fußballsystem und welche taktische Philosophie er beim Londoner Klub etablieren möchte.

Nach Ansicht des spanischen Trainers sollen Flexibilität und taktische Vielfalt auf dem Spielfeld zu den wichtigsten Waffen der Blues werden.

„Wir müssen für unsere Gegner eine unberechenbare Mannschaft sein“

Xabi Alonso sprach in einem Interview mit The Athletic über das Potenzial der Chelsea-Spieler und den Spielstil der Mannschaft in der neuen Saison:

„Wir wollen in unserem Ansatz verschiedene Optionen haben. In unserem Kader stehen hochklassige Spieler, die sich problemlos an unterschiedliche taktische Formationen anpassen können. Die grundlegenden Prinzipien werden sich nicht ändern, aber unsere Bewegungen und Entscheidungen auf dem Spielfeld können variieren. Wir müssen für unsere Gegner zu einer unberechenbaren und möglichst flexiblen Mannschaft werden. Wir wollen uns nicht an eine einzige Idee klammern. Je mehr taktische Optionen wir haben, desto stärker und gefährlicher wird unsere Mannschaft sein.“, zitierte die Quelle Alonso.

Auftakt in der Premier League: Derby gegen Fulham

Zur Information: Chelsea unter Xabi Alonso startet mit einem Auswärtsspiel in die neue Premier-League-Saison. Die Londoner gastieren am 24. August am ersten Spieltag bei Fulham.

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