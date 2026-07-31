Real Madrid bricht weiterhin finanzielle Rekorde durch den Verkauf von Spielern aus seiner legendären Akademie La Fábrica. Obwohl der vorige Bestwert erst vor wenigen Wochen übertroffen wurde, haben die gestrigen Transfers die Kassen des Clubs weiter gefüllt. Wie die Zeitung AS berichtet, rückt der königliche Club mit den Einnahmen aus Jugendspielertransfers nahe an die 200-Millionen-Euro-Marke heran. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Es wird berichtet, dass die Los Blancos ihren bisherigen Rekord von 102 Millionen Euro aus dem Sommer 2017 bereits übertroffen hatten. Gestern wurde nun ein weiterer Vertrag offiziell gemacht, der diesen Wert nochmals steigert. Demnach wurde Gonzalo García an den englischen Club FC Fulham verkauft. Zudem steht ein weiterer Eigengewächs, César Palacios, laut Vereinsbedingungen kurz vor dem Wechsel zu genau diesem englischen Team.

Details des Transfers von Gonzalo García

Früheren Berichten der AS zufolge hatten die Verantwortlichen in Valdebebas rund 60 Millionen Euro für den Spieler gefordert. Letztlich verliefen die Verhandlungen zwischen den Parteien erfolgreich und erreichten die Phase der offiziellen Vertragsunterzeichnung. Der Transfer von Gonzalo García bringt Real Madrid eine garantierte Ablösesumme von 40 Millionen Euro sowie weitere 2 Millionen Euro an variablen Boni ein.

Gemäß dieser Vereinbarung sichert sich der FC Fulham 70 Prozent der sportlichen Rechte des Spielers. Dennoch wollten weder der Spieler noch der spanische Club die Verbindung abreißen lassen. Obwohl García vorerst geht, hat er keinen Hehl aus seiner Absicht gemacht, in Zukunft nach Madrid zurückzukehren. Auch die Führung von Real Madrid bewertet diesen Deal als wirtschaftlich vorteilhaft und als großartige Chance für die Entwicklung des Spielers.

Zukünftige Garantien und Bedingungen

Die Madrilenen haben bei der Abgabe ihres Eigengewächses auch an künftige Absicherungen gedacht. Der Club behält sich das Vorkaufsrecht vor, falls der Spieler in Zukunft zu einem anderen Team wechselt. Zudem könnte der verbleibende Anteil von 30 Prozent, der dem Club gehört, Real Madrid zusätzliche Einnahmen einbringen, falls Gonzalo später zu einem anderen Verein transferiert wird.

Derzeit ist der Verkauf von Gonzalo García der zweitgrößte Deal des Vereins in dieser Sommertransferperiode. Das finanzielle Potenzial der Akademie und das System zur Förderung junger Talente entwickeln sich zu einer der Hauptsäulen, um nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich zu glänzen. Experten erwarten, dass diese Summe durch weitere noch nicht abgeschlossene Transfers weiter steigen wird.