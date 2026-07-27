Fulham hat ernsthafte Anstrengungen unternommen, um sich im Sommer-Transferfenster die Dienste von Real-Madrid-Stürmer Gonzalo García zu sichern. Derneue Cheftrainer des Londoner Klubs, Álvaro Arbeloa, sieht seinen ehemaligen Schützling als wichtigen Teil seines neuen Projekts.

Der Deal ist jedoch noch nicht unter Dach und Fach. Zwar ist Real Madrid bereit, Angebote zu prüfen, doch José Mourinho möchte den Spieler im Sommertrainingslager testen. Die finale Entscheidung könnte davon abhängen, welche Rolle der Stürmer in Madrid einnehmen wird.

Arbeloa schenkt einem bekannten Stürmer das Vertrauen

Álvaro Arbeloa wurde am 7. Juli 2026 zum Cheftrainer von Fulham ernannt. Der spanische Fachmann unterschrieb beim Londoner Klub einen Dreijahresvertrag bis zum Sommer 2029.

Arbeloa kennt Gonzalo Garcías Potenzial sehr genau. Sie haben gemeinsam in der Real-Madrid-Akademie, bei Castilla und später in der Profimannschaft gearbeitet.

Berichten der spanischen Presse zufolge hat der Trainer die Fulham-Führung gebeten, die Möglichkeit zur Verpflichtung genau dieses Stürmers zu prüfen. Der Londoner Klub möchte den Spieler fest verpflichten und nicht ausleihen.

Für Arbeloa ist Gonzalo nicht nur ein junges Talent — er ist ein fertiger Spieler, der seine Anforderungen und sein Spielsystem bestens kennt.

Fulham bereitet ein großes Angebot vor

Die mögliche Ablösesumme wurde offiziell noch nicht bekannt gegeben. Laut Berichten der AS arbeitet Fulham an einem finanziellen Angebot, das Real Madrid zu Verhandlungen bewegen könnte.

Auch der Madrider Klub schließt einen Verkauf des Spielers nicht gänzlich aus. Um jedoch die Kontrolle über das Eigengewächs zu behalten, könnte Real Madrid auf einer der folgenden Klauseln im Vertrag bestehen:

eine Rückkaufoption;

eine Beteiligung am zukünftigen Transfererlös;

ein Vorkaufsrecht bzw. das Recht, das Angebot eines anderen Klubs zu matchen.

Diese Konditionen wurden bisher nicht offiziell bestätigt. Wenn Real Madrid talentierte Eigengewächse verkauft, sind sie jedoch oft bestrebt, sich eine zukünftige Rückholoption zu sichern.

Mourinhos Entscheidung wird ausschlaggebend sein

Reals neuer Cheftrainer José Mourinho möchte keine überstürzte Entscheidung über Gonzalos Zukunft treffen. Der portugiesische Trainer beobachtet den Stürmer während der Saisonvorbereitung, um einzuschätzen, welche Rolle er ihm im Team geben kann.

Jüngsten Berichten zufolge hinterließ Gonzalo in den ersten Trainingseinheiten einen guten Eindruck beim Trainer, was seine Chancen auf einen Verbleib bei Real Madrid erhöht hat. Sein Profil als klassischer Mittelstürmer unterscheidet sich von den anderen Offensivspielern im Kader.

Um regelmäßig zum Einsatz zu kommen, muss der Spieler jedoch mit Kylian Mbappé und anderen Angreifern konkurrieren. Fulham hingegen könnte ihm mehr Spielpraxis in der Startelf bieten.

Daher hängt die finale Entscheidung von drei Faktoren ab:

Wie viel Einsatzzeit verspricht ihm Mourinho? Wie viel Geld bietet Fulham? Für welches Projekt entscheidet sich Gonzalo selbst?

39 Spiele in der vergangenen Saison absolviert

Gonzalo García bestritt in der Saison 2025/26 für die Profimannschaft von Real Madrid 39 Partien in allen Wettbewerben.

Seine offiziellen Statistiken lauten:

Kennzahl Ergebnis Spiele 39 Startelf 9 Tore 8 Vorlagen 2 Spielminuten 1.470 Minuten

Er kam in 30 La-Liga-Spielen zum Einsatz, erzielte 6 Tore und gab 1 Vorlage. Angesichts der Tatsache, dass der Spieler meist eingewechselt wurde, sind diese Werte beachtlich.

Zu Gonzalos Stärken gehören gutes Positionsspiel im Strafraum, Kopfballstärke in Duellen und die Fähigkeit, gegnerische Verteidiger unter Druck zu setzen.

73 Spiele sind keine Ein-Saison-Bilanz

Erstige Berichte besagten, dass Gonzalo in der Saison 2024/25 für Castilla in 73 Spielen 30 Tore erzielt habe. Diese Information wurde falsch interpretiert.

Die 73 Partien und 30 Tore sind die Gesamtzahl des Spielers aus mehreren Spielzeiten bei Real Madrid Castilla.

In der Saison 2024/25 allein absolvierte er jedoch:

36 Ligaspiele;

25 Tore;

4 Torvorlagen;

wurde Torschützenkönig der Primera Federación.

Diese Leistung spielte eine entscheidende Rolle für Gonzalos Beförderung in die Profimannschaft.

Warum braucht Fulham ausgerechnet einen Stürmer?

Der Londoner Klub hat sich im Sommer von einigen Offensivspielern getrennt und muss vor der neuen Saison die Position des Mittelstürmers verstärken.

Gonzalo könnte aus mehreren Gründen zu Fulham passen:

Er bringt ausreichend körperliche Härte für den englischen Fußball mit;

er agiert im Strafraum brandgefährlich;

er beteiligt sich aktiv am Pressing;

er kennt Arbeloas Anforderungen bereits;

mit 22 Jahren hat er großes Entwicklungspotenzial.

Das Wichtigste ist, dass Arbeloa seine Stärken und Schwächen genau kennt, was dem Spieler bei der Eingewöhnung in einer neuen Liga stark helfen kann.

Welchen Weg wird Gonzalo wählen?

Der Stürmer hat den Wunsch, bei Real Madrid zu bleiben. Allerdings möchte er nicht eine weitere Saison überwiegend auf der Ersatzbank verbringen.

Bei Fulham könnte er regelmäßige Einsatzzeiten erhalten, zum Aushängeschild von Arbeloas Projekt werden und sich in der Premier League beweisen. In Madrid bliebe er bei einem Klub, der um Titel kämpft, jedoch ohne Einsatzgarantie.

Bislang wurde nicht offiziell bekannt gegeben, dass Fulham ein Angebot eingereicht hat oder sich die Klubs einig sind. Die Verhandlungen laufen, und Ereignisse im Sommertrainingslager von Real Madrid könnten das Schicksal des Transfers verändern.

Gonzalos Wahl ist nicht einfach: im Klub seiner Kindheitsträume um einen Platz kämpfen oder nach England zu einem Trainer wechseln, der ihn bestens kennt.

Sollte Fulham tatsächlich ein unabweisbares Angebot unterbreiten, könnte ein weiteres Eigengewächs von Real Madrid den Weg in die Premier League antreten.