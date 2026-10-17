Lokomotiv und Nasaf teilen sich die Punkte – Die Lage in der Tabelle

Im Rahmen des 24. Spieltags der Uzbekistan Super League trafen in der Hauptstadt Taschkent zwei namhafte Teams aufeinander, die um die Spitzenplätze der Tabelle kämpfen: Lokomotiv und der aus Qarshi stammende Verein Nasaf trennten sich in einem zentralen Duell mit einem Remis. Trotz intensiver Bemühungen beider Seiten im hart umkämpften Spiel im Stadion der „Eisenbahner“ fielen keine Tore – 0:0.

Dieses Ergebnis festigt die Positionen beider Vereine in der Tabelle.

Punkteverteilung: Wer steht auf welchem Platz?

Der Punkteabstand zwischen den Vereinen aus Qarshi und Taschkent bleibt minimal:

Lokomotiv auf Platz 5: Durch den einen Punkt aus diesem Spiel erhöhten die Taschkenter ihr Punktekonto auf insgesamt 39 und belegen damit den 5. Tabellenplatz;

Nasaf auf Platz 6: Die Gäste aus Qarshi erhöhten ihr Konto auf 38 Punkte und folgen den „Eisenbahnern“ direkt auf dem 6. Platz.

Spielbericht: Aufstellungen und Reserven

Superliga. 24. Spieltag

Lokomotiv – Nasaf 0:0

Lokomotiv: 1. Aleksey Kozlov, 11. Temurxo‘ja Abduholiqov (10. Shodiyor Shodiboyev, 84), 14. Nikolay Ivanov, 15. Aleksandr Shushnyar, 17. Sardor Mirzayev (70. Muhammadali Reimov, 84), 18. Aleksandr Kucherenko, 23. Diyorjon Turopov, 26. Abdulloh Yo‘ldoshev, 28. Shuhrat Muhammadiyev, 33. Oleg Zoteyev (8. Bilol Tupliyev, 65), 99. Jasurbek Yaxshiboyev (9. Suhrob Nurulloyev, 63).

Nasaf: 1. Abduvohid Ne’matov, 2. Alibek Davronov, 4. Akramjon Komilov (5. G‘olib G‘aybullayev, 63), 6. Sardorbek Bahromov (17. Murodbek Rahmatov, 63), 7. Adenis Shala (20. Yusuf Otubanjo, 79), 8. Zafarmurod Abdirahmatov, 10. Bobir Abdiholiqov, 14. Sharof Muhitdinov, 15. Oybek Rustamov, 77. Paata Gudushauri (70. Abbosjon G‘ulomov, 79), 92. Umarbek Eshmurodov.

Kurz vor Saisonende spitzt sich der Kampf um die Top 5 und die Medaillenränge weiter zu.