Am 22. Spieltag der Usbekischen Superliga absolvierte der amtierende Meister, der Klub Neftchi aus Fergana, in Taschkent ein äußerst schwieriges und intensives Spiel gegen Lokomotiv und sicherte sich einen goldwerten 1:0-Sieg. Für die Mannschaft aus Fergana, die nicht nur die Tabellenführung zurückerobern will, sondern auch auf drei Ebenen kämpft – Superliga, Usbekischer Pokal und AFC Champions League Elite –, war dieses Spiel eine echte mentale Prüfung. Nach dem Spiel sagte der Cheftrainer von Neftchi, Islom Ismoilov auf der Pressekonferenz und äußerte sich scharf und objektiv zu den Gründen für die tiefe Defensive seiner Schützlinge, der Nervosität des 18-jährigen Nurmuhammad Abdug‘aniyev vor den Augen von Fabio Cannavaro, der anhaltenden Verletzungsmisere sowie den Ansichten, dass „Neftchi leicht Meister werden wird“.

Der Experte erkannte die Stärke des Gegners an und betonte, dass der Druck mit dem nahenden Saisonende doppelt so hoch sei wie je zuvor und dass jeder Punkt angesichts der jungen Ersatzspieler und der Ermüdungsfaktoren den Wert eines Finales habe. Wird der von Ismoilov erwähnte psychologische Druck und die Personalnot den Lauf von Neftchi im Titelrennen stoppen?

„Ein Finale, der Besuch von Cannavaro und eine Verletzungsepidemie“: Die wichtigsten Punkte aus Ismoilovs Interview

Die wichtigsten Thesen und Aussagen des Cheftrainers von Neftchi auf der Pressekonferenz:

Das Spiel gegen Lokomotiv – ein echtes Finale: Da der Gegner eine qualitativ hochwertige Mannschaft ist, die in Namangan Punkte geholt und zu Hause Dynamo besiegt hat, wurde diese Auswärtsreise wie ein entscheidendes Finale vorbereitet;

Tiefe Defensive – kein Befehl des Trainers: Das Zurückziehen der Mannschaft nach der Führung ist mit psychologischem Druck verbunden; der Trainer erklärte, dass er niemals eine solch passive Verteidigung verlange, aber die hohe Bedeutung jedes Fehlers am Saisonende die Spieler zur Vorsicht zwinge;

Der 18-jährige Abdug‘aniyev vor den Augen von Cannavaro: Es ist ein seltenes Ereignis, dass ein 18-jähriger Spieler in der Startelf eines Tabellenführers der Superliga steht; die Tatsache, dass der Nationaltrainer im Stadion war und eine Einladung zur Nationalmannschaft vorlag, verstärkte die natürliche Nervosität des jungen Verteidigers;

Mythen über die „einfache Meisterschaft“ widerlegt: Während 6 Spieler von Pakhtakor und 4 von Navbahor zur Nationalmannschaft berufen werden, zeigt die Einberufung von nur einem Spieler von Neftchi die Stärke der Kader; zudem fallen 6-7 Leistungsträger (Yovovich, Siger, Yo‘ldoshev) aus;

Revanche im Pokal und Kampf auf drei Fronten: Das bevorstehende Pokalspiel gegen Lokomotiv wird eine ganz andere Dynamik haben, und das Team aus Fergana wird alle Kräfte mobilisieren, um nach langer Zeit auch den Pokal zu gewinnen.

Islom Ismoilovs vergleichende Analyse der Superliga und der Konkurrenten

Der Trainer belegte auf der Pressekonferenz die Stärke der Konkurrenten und die Schwere der Saison mit Zahlen und Fakten:

Kriterien und Richtungen Neftchi Fergana Konkurrenten (Pakhtakor, Navbahor, andere) Berufungen zur Nationalmannschaft 1 Spieler (Nurmuhammad Abdug‘aniyev) Pakhtakor – 6 Spieler, Navbahor – 4 Spieler Verletzungen und Ausfälle Gleichzeitig 6-7 Spieler ausgefallen (Yovovich, Siger u.a.) Pakhtakor und Navbahor haben einen stabilen Kader und weniger Ausfälle Jugendkader und Balance 18-jähriger Abdug‘aniyev in der Startelf, auf der Bank Jugendspieler der Jahrgänge 2007-2008 In den Top-3-Teams stehen 18-jährige Spieler selten in der Startelf Belastung und Wettbewerbe 3 Fronten: Superliga, Usbekischer Pokal, AFC Champions League Elite Der dichte Terminkalender der AFC Champions League und der lokalen Turniere bereitet allen Spitzenklubs Schwierigkeiten

Fußballexpertise: Warum ist das Statement des Neftchi-Trainers von Bedeutung?

Die wichtigsten Schlussfolgerungen von Sportanalysten und Experten des usbekischen Fußballs:

Strategie zur Druckbewältigung: Islom Ismoilovs scharfe Zurückweisung der „einfachen Meisterschaft“ dient dazu, Illusionen zu beseitigen, die Spieler auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen und Selbstzufriedenheit zu vermeiden;

Schutz der Jugend: Die öffentliche Unterstützung für Abdug‘aniyev, der im Spiel vor Cannavaro Fehler machte, zeigt das Vertrauen des Trainers in seine Schützlinge und sein pädagogisches Geschick;

Wertvolle 3 Punkte: Trotz massiver Ausfälle und der Konzentration auf die Ergebnisverwaltung am Ende des Spiels beweist das Festhalten am Sieg die gefestigte Mentalität eines Champions.

Diese aufrichtigen und mutigen Aussagen von Islom Ismoilov bedeuten, dass der Titelkampf im Rest der Saison noch kompromissloser und nervenaufreibender sein wird.

Was denken Sie, hat Islom Ismoilov recht: Ist der Weg von Neftchi zur Meisterschaft vor dem Hintergrund der Konkurrenz und der Verletzungen tatsächlich schwieriger als erwartet? Kann der 18-jährige Abdug‘aniyev, der unter den Augen von Fabio Cannavaro spielte, den Sprung in die Stammelf der Nationalmannschaft schaffen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie dieses aufsehenerregende Interview des Trainers mit allen Fußballfans!