Lokomotiv feiert in Taschkent einen Comeback-Sieg gegen Dinamo

In einem intensiven Spiel des 16. Spieltags der usbekischen Super League empfing Lokomotiv aus Taschkent Dinamo aus Samarkand. Die Eisenbahner bewiesen Moral und sicherten sich einen 2:1-Sieg.

Obwohl die Partie mit einer Reihe von Angriffen der Gäste begann, bewiesen die Hausherren Kampfgeist und antworteten mit zwei Toren.

Früher Rückstand und starkes Comeback von Lokomotiv

Bereits in der 8. Minute brachte der Spieler der Samarkander Mannschaft Jaloliddin Jumaboyev Dinamo mit dem Führungstreffer in Front.

Das Tor zwang die Gastgeber jedoch, einen Gang zuzulegen. Ihre unermüdlichen Angriffe zahlten sich aus:

In der 29. Minute stellte Diyorjon Turopov den Ausgleich her — 1:1;

In der 35. Minute erzielte der erfahrene Stürmer Temurxo‘ja Abduxoliqov Lokomotivs Siegtreffer und vollendete damit das Comeback — 2:1.

Obwohl beide Mannschaften in der zweiten Halbzeit gefährliche Chancen hatten, änderte sich am Spielstand nichts mehr.

Veränderungen in der Tabelle

Nach diesem wichtigen Comeback-Sieg erhöhte Lokomotiv sein Punktekonto auf 25 und kletterte in der Tabelle auf Rang 5 .

Das unterlegene Dinamo bleibt mit 21 Punkten auf Rang 9 der Tabelle.

Spielbericht:

Usbekische Super League. 16. Spieltag

Lokomotiv – Dinamo 2:1

Tore: Jaloliddin Jumaboyev 8. (0:1), Diyorjon Turopov 29. (1:1), Temurxo‘ja Abduxoliqov 35. (2:1)

Lokomotiv: 12. Nikita Shevchenko, 9. Suhrob Nurulloyev (8. Bilol Tupliyev, 71.), 10. Shodiyor Shodiboyev (7. Quvonchbek Abrayev, 72.), 11. Temurxo‘ja Abduxoliqov, 15. Aleksandr Shushnyar (26. Abdulloh Yo‘ldoshev, 60.), 17. Sardor Mirzayev, 18. Aleksandr Kucherenko, 23. Diyorjon Turopov (70. Muhammadali Reimov, 71.), 28. Shuhrat Muhammadiyev, 33. Oleg Zoteyev, 45. Yovan Nishich.

Dinamo: 1. Edem Nemanov, 3. Mixail Shtefan, 7. Sanjar Qodirqulov, 15. Rasul Yo‘ldoshev (21. Jahongir Abdusalomov, 72.), 19. Tigran Avanesyan, 20. Jaloliddin Jumaboyev, 25. Oybek O‘rmonjonov (4. Nurillo To‘xtasinov, 57.), 26. Marko Stanoyevich (2. Artyom Radayev, 57.), 30. Xaris Xaydarevich (24. Akbar Xudoyberdiyev, 57.), 37. Firdavs Abdurahmonov, 77. Behruzbek Oblaqulov.

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