Am 22. Spieltag der usbekischen Superliga feierte der Qarshi-Klub Nasaf einen überzeugenden 4:1-Auswärtssieg gegen Andijon. Für die «Drachen», die in den letzten vier Spielen in Andijon nicht gewinnen konnten, war dieses Ergebnis eine echte Revanche. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel sprach der Cheftrainer Ruzikul Berdiyev offen über die großen Sorgen vor dem Spiel, die schwerwiegenden Ausfälle im Kader, die Versetzung von Umar Eshmurodov ins defensive Mittelfeld und den Grund, warum Torhüter Abduvohid Nematov den Elfmeter schoss.

Der Trainer betonte, dass die Sorgen vor dem Spiel aufgrund der langen Anreise und der Verletzungen zahlreicher Leistungsträger groß waren, seine Schützlinge jedoch auf dem Platz sehr intelligent und diszipliniert agierten und den Plan vollständig umsetzten. Wie werden sich diese taktischen Entscheidungen von Berdiyev auf den Titelkampf und das Rennen um die Medaillen für Nasaf auswirken?

«Ausfälle, Nematovs Tor und taktische Schachzüge»: Berdiyev auf der Pressekonferenz

Die wichtigsten Punkte und exklusiven Aussagen des Trainers:

Sorgen vor dem Spiel und Müdigkeit: «Es gab viele Ausfälle. Wir haben auswärts gespielt und eine lange Reise hinter uns. Wir hätten nicht gedacht, dass wir mit diesem Ergebnis gewinnen würden»;

Positionswechsel von Eshmurodov: «Aufgrund der Verletzungen beider Rahmatovs, des Fehlens von Bahromov und der Erkrankung von Muhiddinov haben wir Umar ins defensive Mittelfeld gestellt»;

Warum hat Nematov den Elfmeter geschossen?: «Normalerweise schießt Sharof. Aber Abduvohid hat Erfahrung in diesem Bereich, er hat schon früher geschossen. Deshalb haben wir es ihm überlassen und er hat es großartig gemacht»;

Ende der sieglosen Serie von 4 Spielen in Andijon: «Wir wussten, dass Andijon zu Hause aggressiv spielt, aber die Jungs haben die Konzentration nicht verloren und einen verdienten Sieg errungen»;

Großes Vertrauen in die Jugend: Der Trainer äußerte sich zufrieden über die Leistung der eingewechselten jungen Spieler und erwähnte besonders, dass fünf Mitglieder des Teams in der Olympiamannschaft spielen.

Andijon — Nasaf (1:4): Ruzikul Berdiyev vergleichende Taktikanalyse

Erzwungene Änderungen und ihre praktischen Ergebnisse auf dem Platz:

Richtungen und Probleme Bestehende Ausfälle und Probleme Berdiyevs taktische Lösung und deren Wirkung Zentrum des Mittelfelds Beide Rahmatovs verletzt, Bahromov fehlt Umar Eshmurodov in die Defensivzone verschoben (1 Assist) Wahl des Elfmeterschützen Stammschütze Sharof Muhiddinov erkrankt Vertrauen in Abduvohid Nematov ausgesprochen, er erzielte ein Tor Psychologischer Druck auswärts Seit 4 Spielen kein Sieg in Andijon Durch disziplinierte Verteidigung und Konter wurde ein 4:1 erzielt Reserven Müdigkeit und lange Anreise Einsatz von Jugendspielern und Otubanjo hielt das Tempo hoch

Fazit des Experten: Warum war dieser Sieg für Nasaf so lebenswichtig?

Schlussfolgerungen von Sportanalysten und Fußballexperten:

Meisterhafte Bewältigung der Krise: Trotz des Fehlens von vier Stammspielern zeigte der schnelle taktische Wechsel und der hohe Sieg die große Erfahrung von Berdiyev;

Tor des Torhüters — ein psychologischer Schlag: Das von Abduvohid Nematov per Elfmeter erzielte Tor hat die Fans und das Team von Andijon psychologisch komplett gebrochen;

Ein großer Schritt im Kampf um die Medaillen: Dieser souveräne Auswärtssieg bringt Nasaf mit 34 Punkten auf den 5. Platz und erhöht den Druck auf die Top 3 massiv.

Der willensstarke Auftritt von Nasaf in Andijon hat erneut bewiesen, dass das Team auch in schwierigen Situationen den Meistergeist nicht verliert.

War Ruzikul Berdiyevs Entscheidung, Umar Eshmurodov im Zentrum spielen zu lassen und den Torhüter den Elfmeter schießen zu lassen, ein taktisches Genie oder ein riskanter Notbehelf? Kann Nasaf in dieser Saison die Top 3 erreichen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des aufrichtigen Interviews des Trainers mit anderen Fußballfans!