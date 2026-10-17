Bologna – Inter: Aufstellungen und Liveticker
Das Spiel zwischen Bologna und Inter im Rahmen der italienischen Serie A beginnt am 17. Oktober um 21:00 Uhr (Taschkent-Zeit).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.
Startelf Bologna: 1. Skorupski L., 10. Bernardeschi F., 28. Cambiaghi N., 16. Casale N., 36. Darmian M., 19. Ferguson L., 33. Miranda J., 91. Piccoli R., 4. Pobega T., 3. Theate A., 20. Zortea N.
Bologna Ersatzbank: 23. Alhassane R., 8. Amondarain M., 29. De Silvestri L., 9. Dovbyk A., 17. El Azzouzi O., 22. Eneme J., 5. Fauske Helland E., 72. Happonen U., 14. Heggem T., 18. Libra M., 11. Mbangula S., 6. Moro N., 21. Odgaard J., 25. Pessina M., 41. Vitik M.
Cheftrainer Bologna: Palladino R.
Startelf Inter: 1. Martínez J., 25. Akanji M., 23. Barella N., 95. Bastoni A., 31. Bisseck Y., 32. Dimarco F., 94. Esposito F., 11. Luis Enrique, 8. Sučić P., 9. Thuram M., 7. Zieliński P.
Inter Ersatzbank: 14. Bonny A., 46. Bovio L., 20. Çalhanoğlu H., 30. Carlos Augusto, 12. Di Gennaro R., 17. Diouf A., 22. Mkhitaryan H., 48. Mosconi M., 49. Provedel I., 99. Spence D., 5. Stanković A.
Cheftrainer Inter: Chivu C.
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