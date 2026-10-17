Bologna – Inter: Aufstellungen und Liveticker

·39·Sport
Bologna – Inter: Aufstellungen und Liveticker

Das Spiel zwischen Bologna und Inter im Rahmen der italienischen Serie A beginnt am 17. Oktober um 21:00 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Startelf Bologna: 1. Skorupski L., 10. Bernardeschi F., 28. Cambiaghi N., 16. Casale N., 36. Darmian M., 19. Ferguson L., 33. Miranda J., 91. Piccoli R., 4. Pobega T., 3. Theate A., 20. Zortea N.

Bologna Ersatzbank: 23. Alhassane R., 8. Amondarain M., 29. De Silvestri L., 9. Dovbyk A., 17. El Azzouzi O., 22. Eneme J., 5. Fauske Helland E., 72. Happonen U., 14. Heggem T., 18. Libra M., 11. Mbangula S., 6. Moro N., 21. Odgaard J., 25. Pessina M., 41. Vitik M.

Cheftrainer Bologna: Palladino R.

Startelf Inter: 1. Martínez J., 25. Akanji M., 23. Barella N., 95. Bastoni A., 31. Bisseck Y., 32. Dimarco F., 94. Esposito F., 11. Luis Enrique, 8. Sučić P., 9. Thuram M., 7. Zieliński P.

Inter Ersatzbank: 14. Bonny A., 46. Bovio L., 20. Çalhanoğlu H., 30. Carlos Augusto, 12. Di Gennaro R., 17. Diouf A., 22. Mkhitaryan H., 48. Mosconi M., 49. Provedel I., 99. Spence D., 5. Stanković A.

Cheftrainer Inter: Chivu C.

Live-Ticker1-0 LIVE
29
Das Spiel ist vorübergehend unterbrochen, Manuel Akanji (Inter) hat sich verletzt und die Betreuer müssen auf den Platz kommen.
27
Marcus Thuram (Inter) nimmt den Ball nach einem Freistoß an und schießt aus kurzer Distanz über die Latte!
26
Matteo Darmian (Bologna) erobert den Ball und protestiert wütend, nachdem Daniele Doveri ein Foul pfeift.
24
Nicolò Cambiaghi (Bologna) fand etwas Platz im Strafraum, aber sein Schuss ging knapp am rechten Pfosten vorbei.
22
Federico Dimarco (Inter) zieht ab, aber sein Versuch misslingt und der Ball geht deutlich am rechten Pfosten vorbei.
21
Ballbesitz in Prozent – 36:64.
19
Bologna lässt den Ball durch die eigene Hälfte laufen und kontrolliert das Spiel. Jedoch hat der Gegner den Pass abgefangen und die Situation hat sich geändert.
17
Bologna konnte den Eckball nicht nutzen, die Abwehr klärte den Ball.
16
Federico Bernardeschi (Bologna) schlägt fassungslos die Hände über dem Kopf zusammen, nachdem er eine Riesenmöglichkeit vergeben hat! Er nahm den Ball nach einem Freistoß an, kontrollierte ihn stark mit der ersten Ballberührung und zog aus kurzer Distanz wuchtig in den oberen rechten Winkel ab, doch Josep Martínez zeigt eine Glanzparade.
15
Daniele Doveri konnte das harte Einsteigen von Petar Sučić (Inter) nicht unbestraft lassen und pfiff ab.
15
Nicolò Barella (Inter) startete einen Alleingang, aber ein Gegenspieler stoppte ihn und verhinderte eine gefährliche Situation.
12
Petar Sučić (Inter) macht das gut, aber sein Zuspiel ist unpräzise und findet keinen Mitspieler. Der Ball geht ins Aus, Abstoß Bologna.
101-0
Tommaso Pobega (Bologna) startete einen brillanten Sololauf und zog aus dem Strafraum ab, wobei er Josep Martínez mit einem Schuss ins untere linke Eck bezwang. Es steht 1:0.
9
Alessandro Bastoni (Inter) verursacht wegen Haltens einen Freistoß. Daniele Doveri zeigt auf den Standard.
6
Manuel Akanji (Inter) nimmt die Ecke außerhalb des Strafraums an und zieht sofort ab. Sein Versuch geht jedoch weit am rechten Pfosten vorbei ins Aus.
6
Jetzt führt Inter einen Eckstoß aus.
6
Nicolò Barella (Inter) zieht aus der Distanz ab, knapp vorbei! Eine fantastische Parade von Łukasz Skorupski verhindert den Einschlag im linken unteren Eck. Der Ball geht ins Toraus, es gibt Eckball. Inter hat nun die Chance, Gefahr vor dem gegnerischen Tor zu entfachen.
5
Nicolò Barella spielte einen tollen Pass auf Federico Dimarco, aber dieser konnte sich nicht genug Platz für einen Schuss verschaffen.
4
Inter-Spieler passen sich den Ball mit kurzen Pässen zu.
2
Marcus Thuram (Inter) hält seinen Gegenspieler ganz offen fest, um ihn am Ballbesitz zu hindern, und der Schiedsrichter unterbricht sofort das Spiel.
1
Die erste Halbzeit hat begonnen.
21:02
Bologna eröffnet das Spiel.
21:01
Wir stellen den Schiedsrichter des heutigen Spiels vor: Es ist Daniele Doveri.
21:01
Die Startaufstellungen beider Teams wurden bereits bekannt gegeben und können in den Spieldetails eingesehen werden.
21:00
Herzlich willkommen, liebe Fans, zu unserem Live-Ticker! Die Startaufstellungen werden in Kürze bekannt gegeben, machen Sie es sich also bequem und genießen Sie das Spiel.
BolognaInterSerie AFußballItalien
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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