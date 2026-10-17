Bologna – Inter: Aufstellungen und Liveticker

Bologna lässt den Ball durch die eigene Hälfte laufen und kontrolliert das Spiel. Jedoch hat der Gegner den Pass abgefangen und die Situation hat sich geändert.

Bologna konnte den Eckball nicht nutzen, die Abwehr klärte den Ball.

16

Federico Bernardeschi (Bologna) schlägt fassungslos die Hände über dem Kopf zusammen, nachdem er eine Riesenmöglichkeit vergeben hat! Er nahm den Ball nach einem Freistoß an, kontrollierte ihn stark mit der ersten Ballberührung und zog aus kurzer Distanz wuchtig in den oberen rechten Winkel ab, doch Josep Martínez zeigt eine Glanzparade.